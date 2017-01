Meßkirch Regionales Bauen als reizvolles Thema

Dem Kulturschwerpunkt 2016 „Regionales Bauen“ widmet sich eine Ausstellung im Turmzimmer von Schloss Meßkirch. 25 Arbeiten von Architekten sind im Wettbewerb.

Zu diesem Kulturschwerpunkt, welcher das regionale Bauen im Landkreis in den Fokus stellte, hatte die Architektenkammer Baden-Württemberg in Verbindung mit dem Kreiskulturforum zu einem jurierten Wettbewerb eingeladen. Hierzu reichten Architekten Entwürfe zu 25 Gebäuden ein, die im Zeitraum von 2000 bis zum Jahr 2016 geplant und realisiert wurden. Aus diesen wählte eine fünfköpfige Jury diejenigen aus, die sie als impulsgebend betrachtete. Ulrich Schwille, Vorsitzender des Kammerbezirks Tübingen der Architektenkammer Baden-Württemberg, stellte die Jury-Entscheidung vor.

Landrätin Stefanie Bürkle, die mit Ulrich Schwille, dem Architekten Bruno Siegelin, Kreisarchivar Edwin Ernst Weber sowie Steinmetz Christoph Stauß die Jury bildete, begrüßte die unerwartet große Anzahl von Gästen zur Vernissage. Sie hätten sich bei der Bewertung große Mühe gegeben, um herauszuarbeiten, welche baulichen Impulse aktuell im Landkreis gesetzt werden. Ein Baustil sei immer auch Ausdruck einer Wertehaltung. Teilweise sei Altes mit Neuem zu einem harmonischen Ganzen gewachsen oder als Kontrapunkt gestaltet worden.

Manfred Gruber, Vorsitzender der Kammergruppe Sigmaringen der Architektenkammer Baden-Württemberg, war der Ideengeber dieses Wettbewerbs. Er erklärte, dass mit Gebäuden etwas anderes als Vorübergehendes geschaffen werde. An ihnen könne man auf lange Sicht ablesen, dass unsere Kultur verschiedene Richtungen aufnehme. Der Wettbewerb solle die Atmosphäre der Vielfalt im Landkreis anregen. „Wir wollen eine Marke setzen für das, was wir als impulsgebend verstehen“, erläuterte Gruber. Zu einer wichtigen Komponente zähle es, Kulturgut zu erhalten und zu ergänzen.

„Diese Veranstaltung hier ist einmalig“, bekundete Ulrich Schwille, der Vorsitzende des Kammerbezirks Tübingen der Architektenkammer Baden-Württemberg. Er kenne keinen Landkreis mit einem solchen Verfahren, der auf Regionalität Bezug nehme. Im Internet stoße man vorwiegend auf weltumspannende Architektur. Deshalb habe sich die Frage gestellt, ob überhaupt eine regionale Architektur existiere. Es gebe kaum definierbare Kriterien hierfür. „Es hat keinen Entwurf gegeben, zu dem alle Jury-Mitglieder gesagt haben, das ist regional oder das ist nicht regional“, beschrieb er die Diskussionen. Doch habe es reizvolle Hinweise für die Zukunft des Bauens gegeben.

Um eine Bewertung sinnvoll durchzuführen, teilte die Jury die Entwürfe in sechs Kategorien ein: Wohngebäude, Gewerbebauten, Sakralbauten, Sozialbauten, Sportbauten und Sonderbauten. Nach den Ausführungen im Festsaal des Meßkircher Schlosses zeigte Ulrich Schwille anhand der Projekte in der Ausstellung, welche Kriterien die Jury dazu bewogen hatte, einen Entwurf als impulsgebend zu werten. Dabei habe die reichhaltige, historische Bausubstanz und die ausgeprägte Landschaft die Basis für den Anspruch an eine identitätsstiftende Gestaltung gebildet.

Regionalität

- Als Bezug zur Umgebung: Wie ist die Beziehung zur gewachsenen Umgebung gelungen? Welche Antworten findet das Gebäude auf die Umgebung? - Als Neudefinition, als Bereicherung des Ortes: Übernimmt das Gebäude im Umfeld eine Führungsposition und/oder setzt es neue Akzente? - Als Gesamteindruck: Stimmigkeit, Wahl der Materialität, Verbindung von Form und Funktion.

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 12. Februar, zu sehen. Öffnungszeiten: freitags bis sonntags sowie feiertags von 13 bis 17 Uhr. Sonderführung: Sonntag, 5. Februar, 15 Uhr, mit Architekt Manfred Gruber.