Meßkirch Regiomesse zeigt ihre vielen Gesichter

Viele Aussteller, viele positive Rückmeldungen. So ließe sich die Regio-Messe aus der Warte der Teilnehmer zusammenfassen.

Mit dabei waren dieses Jahr so auch Neulinge unter den Ausstellern. Gianfranco Onnembo von Schwörer Haus beispielsweise. Im vergangenen Herbst habe Schwörer Haus die Messe in Sigmaringen ausfallen lassen, um bei der Regio-Messe mit dabei zu sein. Und sein Fazit: "Ich bin begeistert. Hier sind viel mehr Besucher."

Auch Nadine Rieger aus Mühlingen war mit "Pepper Parties" und einem Erotik-Artikel-Sortiment erstmals auf der Messe vertreten. Bewusst etwas abseits platziert, freute sie sich dennoch über die große Resonanz auf ihr Angebot: "Sehr viele Jüngere gibt es, die diskret nach uns gesucht haben. Aber auch ältere Besucher sind total interessiert." Doch auch andere, die schon zum wiederholten Male dabei waren, zeigten sich sehr angetan von der Resonanz. "Heute ist wirklich viel los", sagte so Simon Riester von Riester-Holzbau in Leibertingen am Sonntag. Und auch mit dem Samstag sei er zufrieden. Da seien zwar weniger Besucher gekommen aber die, die kamen, seien sehr interessiert gewesen, bilanzierte er und drückte damit das aus, was viele andere Aussteller auch so sahen. "Präsenz zeigen ist wichtig", wusste so auch Andreas Schmieder, Geschäftsführer von Bitmoves aus Neuhausen, die IT-Dienstleistungen und Software anbieten.