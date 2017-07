Meßkirch Realschüler verwandeln sich in Seeräuber mit musikalischem Talent

Die Grafen-von-Zimmern-Realschule führt das Stück „Das geheime Leben der Piraten“ auf.

Der Schulchor der Grafen-von-Zimmern-Realschule Meßkirch hat zum Schuljahresende zum vierten Mal in Folge ein Musical auf die Bühne gebracht. „Das geheime Leben der Piraten“ von Andreas Schmittberger wurde mit den Schülern von Melanie Rohs und Mathias Dreher einstudiert, teilt die Schule mit.

Schon beim Betreten der Halle am Feldweg wurde den Besuchern durch Piratenflagge, Steuerrad und Kanone klar, dass sie sich auf eine spannende Reise über die Weltmeere begeben werden. Die Technik (von Schülern der Klassenstufen 7 bis 9 bedient) unterstützte den Eindruck durch passende Bilder.

Nach einem Piratentanz der Klasse 6b nahm Käpt'n Danton (Celina Wöll) die zahlreichen Besucher mit auf die Reise auf seinem Schiff – der Esmeralda. Der bunt zusammengewürfelten Crew ist es langweilig, weil sie seit Wochen kein Schiff mehr entern konnte. Da kommt die Mitteilung per Flaschenpost gerade zur rechten Zeit, denn sie verrät das Versteck eines Schatzes. Auf der Suche nach Ruhm und Reichtum gilt es viele Abenteuer zu überstehen. Außerdem kommt so manches lustige Geheimnis der Besatzung ans Licht. So tanzt zum Beispiel der einbeinige Haihappen-Joe (Saskia Müller) für sein Leben gern, wie er in einer sanften Ballade im Mondschein verlauten lässt. Der einäugige Spanier (Anna-Evelyn Klauer) hat eigentlich zwei gesunde Augen und wäre viel lieber im Supermarkt, um dort Joghurt einzusortieren. Am Ende der Reise angelangt, winken Ruhm und Reichtum in Form eines Plattenvertrags. In der Schatzhöhle warten nämlich Bruce Boleman (Linda Luppart) und seine Assistentin Helene (Nicole Oehler) und wollen eine neue Band gründen. Sogar das gefräßige Krokodil (Anna Weidele) steigt als Bassist ein.

Die Zuschauer verbrachten einen kurzweiligen Abend mit einer guten Mischung aus Solovorträgen, Sprechstücken, Tänzen und Chorstücken, die am Klavier von Mathias Dreher und am Schlagzeug von Pauline Rudischhauser begleitet wurden. Der Spendenerlös in Höhe von 340 Euro kommt wieder dem Patenkind Laica auf den Philippinen sowie dem Chor zugute.