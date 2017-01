Meßkirch Ratssaal soll modernisiert werden

Ein größerer Ausgabeposten des städtischen Haushalts 2017 wird darauf verwendet werden, die Arbeit im Gemeinderat zu modernisieren. Auf Antrag von Martina Mülherr, Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion, stimmte das Gremium in seiner Haushaltsberatung am Dienstag so dem Kauf einer mobilen und akkubetriebenen Mikrofonanlage im Wert von 30 000 Euro zu, die so nicht im Haushaltsentwurf mit enthalten war. "Eine Mikrofonanlage ist zeigemäß und notwendig", hatte die SPD-Vorsitzende festgestellt.

Mülherr argumentierte, dass die Anlage zeitgemäß sei und auch für das Miteinander im Rat notwendig wäre. CDU-Gemeinderat Karl-Heinz Thoma sprach sich vehement gegen den Kauf einer solchen Anlage aus. "Das öffentliche Interesse geht gegen null", sagte er mit Blick auf das Argument, dass eine Mikrofonanlage auch den Ratsbesuchern zugutekommen würde doch deren Zahl zumeist sehr überschaubar ist. Anstelle von 30 000 Euro für eine solche Anlage auszugeben, sollten besser fünf Schilder mit dem Hinweis, lauter zu sprechen aufgestellt werden und mit Blick auf Rüdiger Hillenbrand, ehemaliger Vorsitzender der SPD-Fraktion, der im vergangenen Jahr eine Bürgerinitiative für die Anschaffung einer Mikrofonanlage initiiert hatte, empfahl er den Kauf neuer Hörgeräte.

Berthold Sauter, Ortsvorsteher von Rengetsweiler, argumentierte dagegen, dass eine Mikrofonanlage aus seiner Sicht sehr sinnvoll wäre, um die Verständlichkeit von Redebeiträgen im Ratssaal für alle Anwesenden zu erhöhen und auch Bürgermeister Arne Zwick hielt zu dem Thema fest: "Aus meiner Sicht wäre das gut, denn das Zuhören im Saal sollte nicht anstrengend sein." Bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung sprach sich der Gemeinderat schließlich für den Kauf einer Anlage aus.

Schon zuvor hatte sich das Gremium dafür ausgesprochen, unter anderen einen Beamer mitsamt Leinwand und zweitem Monitor im Wert von 20 000 Euro sowie ein Gemeinderatsinformations-System mit IPads im DIN-A-4-Format für 42 000 Euro anzuschaffen. Die Ausgaben zur Modernisierung der Gemeinderatsarbeit sollen sich, laut Haushaltsansatz auf 96 000 Euro summieren. Auf Antrag von Christa Golz, Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, wurde der Kauf der IPads allerdings mit einem Sperrvermerk versehen. Vor der endgültigen Entscheidung soll die Technik so zunächst den Gemeinderäten bei einem Termin demonstriert werden.

In der Diskussion hatte CDU-Gemeinderat Jürgen Fecht vorgeschlagen, dass die Räte ihre eigenen Pads nehmen sollten, um so den Kauf zu sparen. Dem hielt Joachim Bach, Vorsitzender der Freien Wähler entgegen, er wolle sich nicht vorstellen, nichtöffentliche Gemeinderatsunterlagen auf privat-genutzten Rechnern zu sehen. Hauptamtsleiter Matthias Henle erläuterte, dass die Pads EDV-technisch durch das Rathaus verwaltet würden und Bürgermeister Arne Zwick sprach sich gegen den Vorschlag von Fecht aus. "Die Unterlagen können per Email verschickt werden und der Einzelne kann dann entscheiden, ob er sie ausdruckt oder nicht", lautete der zweite Vorschlag Fechts, der ebenfalls auf Ablehnung stieß.

Insa Bix (CDU) sprach sich für eine alternative, nichtelektronische Zustellungsform von Unterlagen aus, um den Zugang so auch denen zu ermöglichen, die im Umgang mit den Geräten nicht kundig sind. Zwick widersprach: "Es wird eine Einführungsveranstaltung geben und die Technik ist für jeden erlernbar." Jürgen Alber (CDU) fasst die Kritik an dem Kauf mit der Bemerkung zusammen: "Es ist ein wahnsinnig hoher Betrag für Hardware für etwas, das reibungslos funktioniert." Zwick hatte zuvor in die andere Richtung argumentiert: "Der digitale Umbau der Gemeinderatsarbeit kostet einen Haufen Geld aber es bedeutet einen Schub für uns, die Ratsarbeit rationaler zu machen." Gemeinderätin Patricia Hutla ging in die selbe Richtung und sagte: "Was kostet der Papieraufwand für die Verwaltung und was sind das im Jahr für Kosten?" Diese müssten der geplanten Neuanschaffung entgegengerechnet werden. Hinzu kämen noch Drucker- und Arbeitskosten. Die Verwaltung konnte hierbei keine konkreten Zahlen nennen, Zwick sagte jedoch, dass einige Europalette an Papier jährlich gespart werden könnten.

Der geplante Beamer-Kauf habe zur Folge, dass der Kronleuchter vor den Verwaltungsplätzen im Saal entfernt werden muss, um dort den Beamer aufzuhängen. Deswegen sei von der Verwaltung ein Experte beauftragt worden, ein Konzept zur indirekten Beleuchtung an den Wänden auszutüfteln. Insa Bix (CDU) wies darauf hin, dass so die Gefahr von Schattenwurf entstehen könnte und ihr Fraktionskollege Karl-Heinz Thoma sprach sich dafür aus, alle drei Leuchter zu entfernen und stattdessen eine neue Deckenbeleuchtung wie im Schloss zu installieren. "Das ist nicht billig", entgegnete Zwick. Der Gemeinderat kam indes überein, auch diese Variante nun einmal prüfen und die Kosten durchrechnen zu lassen.

Die Mikrofonanlage

Wie Bürgermeister Arne Zwick informierte, soll die neue Mikrofonanlage kabellos sein. Aufbewahrt werde sie in einer Box, die gleichzeitig Ladestation sei. Dies sei ein durchdachtes Konzept und eine Anlage der gleichen Art sei im Besitz der Kreisverwaltung und so auch bei der jüngsten Kreistags-Sitzung im Schloss genutzt worden. Die Mikrofonanlage für 5000 Euro, über die sich der Rat im Vorjahr informiert hatte, sei damit nicht vergleichbar und habe eher an die Spielzeugbeigaben früherer Yps-Hefte erinnert. (mos)