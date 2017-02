Der Ausflug einer Rengetsweiler Männertruppe führte beim Randenball unter dem Motto "Moin Moin – nach der Reeperbahn morgens um sechs" nach Hamburg. Rund 200 Gäste hoben mit Pilot Jörg Krumbholz in Richtung Hansemetropole ab.

Ein Oberchaot der Truppe hatte gar den Abflug verpasst, wie Michael Speh darstellte. Die Bühnenkulisse zeigte die Hafenatmosphäre zwischen Reeperbahn und Fischmarkt. Möwen kreischten, das Nebelhorn tutete und die Hallendekoration mit Leuchttürmen auf den Tischen setzte das Thema fort. Durch das Programm, das die neue Präsidentin der Randenmale, Daniela Sauter eröffnete, zog sich ebenso ein roter Faden, der sich rund um den Fischstand von Patrick und Sebastian Poferl schlang.



Reinhard Ehrenmann berichtete von Männern im Hormonrausch und auch die Rengetsweiler Männertruppe erlebte einen Kater. Die Gruppe verlor sich in der Hansestadt aus den Augen, fand aber immer wieder auf der Bühne an der Tischtheke zusammen und berichtete über das Erlebte. Fabian Huber hatte in einer Diskothek das Gefühl, dass die Lieder mit ihm sprechen und präsentierte lustige "Verhörer" von Radiohits. Über die fünf Stufen des Alkoholgenusses klärte Tobias Vochazer auf. Eine Männerrunde sang Volks-und Trinklieder, in die das Publikum sangesfreudig einstimmte. Der Tanz der Frauen erzählte von Seeräubern und Matrosen. Die Männer begeisterten mit ihrer "Rocky"-Choreografie.

Mit einem Deutschkurs für türkische Mitbürger, Alltagstücken von Senioren, Tücken eines Dusch-WC's und humorigen Liedern brachten die Akteure das Publikum zum Lachen. "Wir haben das tollste Publikum der Welt", lobte Peter Schulte, als sich die rund 30 Akteure nach dem zweieinhalbstündigen Programm zum Schlusslied versammelten.



Akteure

Organisationsteam: Jörg Krumbholz, Fabian Huber, Reinhard Ehrenmann, Tobias Vochazer, Peter Schulte, Michael Speh, Patrick Poferl.

Mitwirkende: Daniela Sauter, Lea Löffler, Yannick Wuhrer, Benjamin Huber, Sebastian Poferl, Yvonne Schulte, Herbert Alber, Johannes Schulte, Martin Schulte, Berthold Sauter, Otto Neff, Frieder Schulte, Julia Rude, Julia Rückert, Jonathan Gabele, Andreas Dettweiler, Daniel Moritz, Michaela Uhl, Nora Vochazer, Heiko Böhler, Manuel Schönfeld, Philipp Böhler.

Tänzer: Sabine Strobel-Gabele, Daniela Sauter, Daniela Kille, Margit Krumbholz, Michaela Uhl Tomke Steffeck, Cornelia Dubberstein, Tamara Stemmer, Mathias Waldschütz, Patrick Gabele, Jürgen Speh, Bernhard Böhler, Bernd Jansen, Lutz Dubberstein, Karl-Heinz Weidele.