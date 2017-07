Meßkirch Quartett "Cantus Firmus" singt weltliche und kirchliche Titel

Die Formation "Cantus Firmus" hat erneut ein Benefiz-Konzert in der Stadtkirche in Meßkirch gegeben. Freiwillige Spenden kommen Familien in der Ukraine zugute.

Bereits seits 18 Jahren kommt die Formation "Cantus Firmus" zu einem Benefiz-Auftritt in die Stadtkirche nach Meßkirch. Die freiwilligen Spenden sollen Familien helfen, die in schwierigen Verhältnissen in der Ukraine leben. Dazu begleitete das Männervokalquartett zunächst die Messe am Freitagabend in der Stadtkirche.

Die Virtuosität zeigte sich schon zum Auftakt der Messe, als Denis Prokhorenko auf seinem Akkordeon perfekt das Orgelspiel ersetzte. Auch während der Messe setzten die Vier ein ums andere Mal, mit ihrem russisch-orthodoxen Kirchengesang, die musikalischen Akzente. An den Gottesdienst schloss sich ein rund 30-minütiges Konzert mit weltlichen Klängen an. Dabei wurden Lieder aus verschiedensten Epochen und Stilrichtungen geboten. Darunter fanden sich griechischer und byzantinischer Gesang sowie georgische Lieder bis hin zur russischen Volksmusik. Selbst deutsche, besser schwäbische, Töne waren zu vernehmen.

Der Titel "Auf der schwäbischen Eisenbahn", individuell interpretiert, entlockte den Gästen einen besonderen Applaus für den schwäbisch-ukrainischen Slang. So versuchte der Bariton Andrii Hoi, der im wahren Leben Chorsänger an der Oper in Kiew ist, die Zuhörer zum gemeinsamen Gesang zu animieren. Doch zeigten sich die rund 50 Anwesenden bei dem Titel "Kein schöner Land" wenig stimmgewaltig. Das traf auf den Tenor Anatolii Pogrebnyi in keiner Weise zu. Der ausgebildete Operetten-Solist erreichte mit seiner glasklaren Stimme bei Stücken wie "La Donna è mobile" auch noch die hintersten Sitzplätze. Und das ganze natürlich a cappella und ohne jegliche technische Unterstützung.

Das bekannte russische Volkslied "Kalinka" durfte natürlich bei einer solchen Formation nicht fehlen, wobei der tiefe Bass von Dennis Prokhorenko wieder Akzente setzte. Die Zeit verflog wie im Flug, gestalteten die Vier das Programm doch sehr abwechslungsreich. Mal als Duo, mal als Quartett, mal a cappella, mal mit Akkordeonbegleitung, mal russisch-ukrainische Volkslieder, mal Chansons im Stil der 20er Jahre. Nur das mangelnde Zuschauerinteresse passte nicht zu diesem gelungenen Konzertabend.