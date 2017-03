Meßkirch Priviligierte Schützengilde hält Jahresversammlung

Die Nachricht, ein Investor plane einen Hotelbetrieb mit 50 Zimmern auf der Anhöhe Hauptbühl im Dreieck Meßkirch-Schnerkingen-Rengetsweiler sorgte bei der Priviligierte Schützengilde Meßkirch von 1737 für Gesprächsstoff.

Oberschützenmeister Manfred Gommeringer fragte bei der jüngsten Hauptversammlung so besorgt, was die Zukunft für die Schützen Gilde wohl bringt. Schließlich würde das Hotel in unmittelbarer Nähe gebaut. "Da ist ein Konflikt programmiert", sagte Gommeringer.

Bürgermeister Arne Zwick, der zugleich Vereinsmitglied ist, nahm zu der Sorge des Vorsitzenden beim Punkt Verschiedenes Stellung. Dieses Jahr werde das Baugebiet Engelswieser Weg erschlossen, das auf der anderen Seite der Stadt liegt. Für zwei Drittel dieses Gebietes gäbe es bereits Reservierungen, sagte Zwick. Die Nachfrage sei sehr hoch und es sei abzusehen, dass alle Bauplätze bald vergeben sind. "Und dann haben wir nichts mehr übrig, sozusagen", sagte Zwick. Um die Planung weiter voranzubringen prüfe die Stadt, ob das gesamte Gebiet am Hang unterhalb der Schießanlagen als Baugebiet in Betracht kommen kann. Das Gelände würde wohl für Jahrzehnte genügend Platz bieten. "Das Hotel ist eigentlich nur der zweite Punkt in der Sache. Die Wohnbebauungsentwicklung ist das eigentliche städtebauliche Problem, das wir haben", führte Zwick aus. Dies, zumal es für das Gelände der Schützengilde und das Vereinshaus einen Pachtvertrag mit der Stadt bis ins Jahr 2042 gibt.

Gutachten sollten zeigen, welche Maßnahmen realisierbar sein können. Ein Konflikt zwischen Anwohnern und Schützen, der aus dem Schießbetrieb resultieren könnte, müsse gelöst werde. Dazu würden Messungen erfolgen."Es besteht jetzt kein Grund, in Panik zu verfallen", betonte der Bürgermeister. Man wolle miteinander eine vernünftige Lösung finden.

Gommeringer ging in seiner Rede zudem auf Veränderungen bei den Bestimmungen zur Aufbewahrung von Waffen ein. Es könnte sein, dass alte Tresore ohne entsprechende Zertifizierung ersetzt werden müssen, obwohl sie den Anforderungen sonst genügen würden,sagte Gommeringer. Er ermahnte die Anwesenden, bei der Aufbewahrung von Waffen stets die Bestimmungen einzuhalten. Auch wies er darauf hin, dass laut Schützenverband keine sogenannten "Reichsbürger" in Schützenvereine aufgenommen werden sollen.

Kritik übte Gommeringer beim Thema Arbeitseinsätze. Einige seien immer da und andere überhaupt nicht. "Dafür habe ich kein Verständnis." Dabei seien alle verpflichtet, mindestens zehn Stunden im Jahr für den Verein tätig zu sein. Der zweite Vorsitzende sagte, dass eine Regelung existiert, nach der jeder zehn Euro für jede nicht geleistete Stunde bezahlen muss. "Diese Regelung muss nur umgesetzt werden", stellte Manfred Abbieri fest.

