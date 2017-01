Meßkirch Prächtiges Feuerwerk in Meßkirch

Prächtiges Feuerwerk in Meßkirch

Bevölkerung genießt die Atmosphäre in der Altstadt bei einem Spaziergang.

Die Kreutzerstadt begrüßt das neue Jahr: Mit festlichem Glockengeläut und einem prächtigen Feuerwerk begrüßte Meßkirch das neue Jahr. In den Gaststätten feierten die Menschen gemeinsam den Jahreswechsel. Mancher nutzte die Stunde zu einem Spaziergang, um die Atmosphäre in der Altstadt zu genießen. Unser Bild entstand von einem Fenster des Neubaus am Stachus, wo altersgerechte Wohnungen entstehen.