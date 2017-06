Meßkirch Philosophisches Café über die Liebe

Das erste philosophische Café in Meßkirch stieß auf großen Zuspruch. Ein Dutzend Teilnehmer diskutierten im Schlosskeller über verschiedene Aspekte der Liebe. Alfred Denker, Leiter des Heidegger-Archivs, hatte das Café initiiert.

Meßkirch – Ein Dutzend Interessierte haben sich beim ersten philosophischen Café im Schlosskeller in Meßkirch miteinander über das Thema Liebe ausgetauscht. "Ich verstehe mich lediglich als Gesprächsteilnehmer", erklärte Alfred Denker, Leiter des Heidegger-Archivs, der die Anregung zu der Veranstaltungsreihe gegeben hatte. "Wir reden einfach miteinander. Dabei kann sich ein sehr schönes Gespräch entwickeln oder es entsteht nichts", ermunterte er die Gäste in der Runde, sich nach Herzenslust zu beteiligen, ohne Zwang, ein Ergebnis erreichen zu müssen. Und tatsächlich entspann sich eine muntere Gesprächsrunde, die über zwei Stunden andauerte.

Liebe sei zuerst einmal nur ein Wort, das jeder für sich interpretieren könne, eröffnete Alfred Denker den Gedankenfluss. Doch je mehr sich die Runde austauschte, desto stärker drang jedem Einzelnen ins Bewusstsein, welch ein umfassender Begriff die Liebe ist. Dieser ließ die Diskussion in ganz unterschiedliche Richtungen weitertreiben, wobei es den Teilnehmern immer wieder gelang, einen Bogen zu schlagen und zum Thema zurückzukehren.

Bereits auf die Frage nach den verschiedenen Arten von Liebe kamen unglaublich viele Varianten zusammen: von der Liebe zu Menschen, Tieren, Musik, Landschaft bis zur Liebe für Schokolade oder Kartoffelsalat. Die Liebe als intermenschliches Ereignis beschäftigte die Teilnehmer der Runde am meisten. "Wann ist es Mögen und ab wann Liebe?", stellte eine Teilnehmerin die Frage in den Raum. Liebe halte er für ein grundsätzliches Vermögen, das nicht ohne Leidenschaft und ohne Interesse auskomme. Man erfahre nur über die Liebe zu Menschen oder Dingen, wer man wirklich sei, ergänzte ein weiterer Teilnehmer.

Dass der Mensch ganz ohne Liebe, vor allem in der frühen Kindheit, nicht lebensfähig sei, darüber waren sich alle einig. Bereits im 13. Jahrhundert habe der Staufer-König Friedrich II. auf der Suche nach der menschlichen Ursprache bei einem Experiment feststellen müssen, dass Kinder sterben, wenn sie ohne Ansprache und Zuneigung aufwachsen müssen. Daran schloss sich die Frage an, ob Kinder, die im Alter von einem Jahr ganztags in eine Kindertagesstätte gehen, genug Liebe bekommen, um ein liebevolles Verhältnis zu Mitmenschen zu entwickeln.

Die Gesprächsrunde deckte immer weitere Aspekte auf. So wurde die Frage untersucht, inwieweit sich das Lieben erlernen lasse. Ob ein Mensch, der ohne Liebe aufwächst, die Fähigkeit entwickeln könne, selbst zu lieben, oder ob Liebe in die selbe Kategorie falle wie Wut und Trauer. Bei dem Blick auf Schulklassen bekomme man den Eindruck, dass Wut, Aggression und Trauer leichter abrufbare Gefühle seien als die Liebe. "Ist es anstrengender, Liebe zu empfinden", schloss sich die Frage an. Ist es evolutionstechnisch gesehen entscheidend, aggressiv zu sein, um im Leben zu bestehen?

Dass Liebe kein Thema ist, das nur im privaten Umfeld eine Rolle spielt, sondern gesellschaftspolitische Relevanz besitzt und auch in der Politik wesentlich sein sollte, arbeitete die Gesprächsrunde heraus. Alfred Denker und die Teilnehmer zeigten sich zufrieden nach diesem ersten Versuch eines philosophischen Cafés. Einzige Anregung war, dass ein kleiner Text als Basis hilfreich gewesen wäre, um die Gedanken etwas mehr zu bündeln und zu intensivieren.

Das philosophische Café

Die Idee eines philosophischen Cafés stammt von dem französischen Autor Marc Sautet (1947-1998), der 1992 in Paris als Erster zu philosophischen Gesprächen lud, an denen jeder teilnehmen durfte, auch wenn er keine Fachkenntnisse besaß. Der Impuls für ein Meßkircher philosophisches Café kam von Alfred Denker, Leiter des Heidegger-Archivs, der zusammen mit der Stadt Meßkirch und in Kooperation mit der Museumsgesellschaft zu Gesprächen lädt. Drei Abende sind dieses Jahr geplant. Die erste Zusammenkunft stand unter dem Thema Liebe, die nächste Veranstaltung ist am 18. Juli zu Essen und Trinken, am 22. Oktober wird es um Leben und Sterben gehen. Die Gespräche beginnen um 19.30 Uhr im Meßkircher Schlosskeller. Der Eintritt ist frei. (imi)