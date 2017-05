Meßkirch Philosophenturm zwischen Schloss und Hofgarten wird saniert

Wer in diesen Tagen am sogenannten Philosophenturm im Meßkircher Hofgarten vorbeigelaufen ist, mag sich über ein von außen gut sichtbares Scheinwerferlicht im Inneren des Gemäuers gewundert haben. Auch konnten auf dem Treppenpodest, vor dem Eingang zum Turm, Arbeitsmaterialien gesichtet werden. Der Grund für die ungewohnten Aktivitäten: Die Arbeiten zur Innensanierung des Schlossturms sind angelaufen.

Restauratorin Luise Schreiber-Knaus ist erfreut über den Zustand der Malereien, die von ihr und ihren Mitarbeitern frei gelegt werden. Sehr ungewöhnlich sei es auch, dass die Innenbemalung noch in solch einer Fülle, wie es in Meßkirch der Fall ist, erhalten sei. Den Grund dafür sehen sie und ihre Mitarbeiter darin, dass der Turm in den vergangenen Jahrzehnten leer stand und nun wie aus einem Dornröschenschlaf wieder zum Leben erweckt werden soll. Für den Erhalt der Malereien sei dies ein Glücksfall gewesen.

Zur Qualität der Zeichnungen selbst sagt die Restauratorin: "Es ist gut gemacht." Bänder, Vasen, Ornamente. Das, was dort zum Vorschein kommt, schätzt sie in seiner Entstehungszeit auf die Zwanzigerjahre des 18. Jahrhunderts zurück. Eine weitere Besonderheit: Bei den Bildnissen im Turm handle es sich um echte Freskenmalerei, sprich es wurde auf den noch frischen, feuchten Putz gemalt, der beim Austrocknen die Farbpigmente so besonders gut einbinden konnte.

Dabei musste einiges an Vorarbeit geleistet werden, damit die Restauration im Inneren des Turms beginnen konnte. "Vor zwei Jahren hatten wir eine Voruntersuchung, damals gab es noch keine statische Sicherung", erinnert sich Schreiber-Knaus und zeigt auf die Stahlbänder, die unterdessen an die Fensterstürze angebracht worden sind und ohne die, die Substanz im Turm gefährdet gewesen wäre.

Eine Herausforderung werde es in den kommenden Monaten noch werden, den Stuck unter der Decke zu erhalten und verlorene gegangene Teile zu ersetzen. Geplant sei, die Stuckteile vor Ort anzupassen, da hier nicht mit Meterware gearbeitet werden kann. Das Hauptproblem bei den Sicherungsarbeiten sei indes auch die Decke, die rund die Hälfte der Arbeitszeit einnehmen werde.

Gemeinsam mit der Stadtverwaltung soll darüber entschieden werden, welche Teile der Wandbemalung für die Zukunft sichtbar erhalten bleiben und welche Teile wieder getüncht werden sollen.

Blick in die Zukunft

Beim Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, soll es Führungen im Turm geben. Stadtbauamtsleiter Thomas Kölschbach sagt, dass noch keine konkrete Nutzung für den Turm feststeht. Denkbar seien indes Vorträge, Trauungen, Ausstellungen oder Konzerte. Im Turm gebe es Strom aber keine Heizung. Nach dem Auszug des Kindergartens aus dem Schloss soll auch der Außenbereich zugänglich gemacht werden. (mos)