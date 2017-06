Meßkirch Pfarrgemeinde feiert Kichenfest

Zahlreiche Gäste sind beim Gottesdienst in der Pfarrkirche und dem anschließenden Fest im Saal.

Meßkirch-Menningen (km) Zum Fest ihres Kirchenheiligen Johannes des Täufers hat sich die Pfarrgemeinde am Sonntag bei einer Eucharistiefeier im Gotteshaus getroffen. Der Kirchenchor unter der Leitung von Emma Gass umrahmte den Gottesdienst mit christlichen Liedern.

Pater Thomas ging in seiner Predigt auf die Namensgebung des Heiligen Johannes ein und erinnerte dabei an die christlichen Namen, die heutzutage nicht mehr so stark den Heiligen zugeordnet werden. Der Namenstag gilt als persönliches Fest und ist mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Zum gemeinsamen Festen traf man sich in diesem Jahr gleich nach dem Gottesdienst im Gemeindesaal, da in den vergangenen Jahren immer wieder die Witterungsverhältnisse einen schnellen Umzug ins Gemeindehaus verlangten. Die Menninger Vereine, als Ausrichter des Kirchen- und Dorffests, taten gut daran, denn schon gegen 8 Uhr morgens zog ein kurzer Regenschauer übers Dorf und so konnte man den ganzen Tag über im Trockenen feiern.

Den musikalischen Auftakt machte die Musikkapelle Krumbach. Oliver Muffler aus Menningen schwang als Debütant erstmals vor heimischem Publikum den Dirigentenstab. Die Musiker und er bekamen viel Beifall und Anerkennung für ihre musikalischen Leistungen. Mit zur Unterhaltung zur Mittagzeit trug auch der Gemischte Chor Menningen unter der bewährten Leitung von Claudia Mülherr-Bienert bei. Bedient wurden die Gäste vom Team der Menninger Vereine.