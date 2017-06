Meßkirch Pfarrgemeinde St. Martin in Meßkirch feiert Fronleichnam

Herrliche Blumenteppiche an den beiden Altarstationen in Meßkirch bestaunten die Gläubigen, die an der Fronleichnamsprozession teilnahmen.

Viele freiwillige Helfer, darunter auch die Kommunionkinder, sorgten dafür, dass die Gläubigen bei der gestrigen Fronleichnamsprozession an den Altarstationen herrliche Blumenteppiche bewundern konnten. Allerdings war die Ausbeute der Blumenpflücker in diesem Jahr nicht so üppig, wie Angelika Winkler feststellte, die sich für den Altar beim Haus Wetter engagierte. Auch Birgitt Rauser, die mit den Kommunionkindern den Altarteppich beim Saumarkt verlegte, hatte weniger Material zur Verfügung, aber die Helfer gestalteten dennoch schöne Blumenteppiche.



"Das Fronleichnamsfest in dieser würdigen Art zu feiern, wie es bereits unsere Vorfahren gemacht und uns vorgelebt haben, kann heutzutage nur noch mit einem guten Team ausgeführt werden", ist Anita Schweizer dankbar, dass diese Gemeinschaft in Meßkirch noch gut funktioniert. Sie hilft seit den Kindertagen an Fronleichnam mit. In der Vergangenheit gab es noch vier Altäre im Stadtbereich, die in den vergangenen Jahren auf zwei Stationen reduziert wurden. Aber auch ihre Gestaltung verlangte wieder eine gute Zusammenarbeit und so standen mit Johanna Brecht, Rita Martin, Marion Brecht noch altgediente Helferinnen zur Verfügung. Mit dabei waren Angelika Winkler, Karina Schweizer, Viola Hermann, Maria Müller, Silke Greif und die Kommunionkinder. Auch die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft zierten den Prozessionsweg mit besonderen kirchlichen Symbolen oder mit leuchtenden Blumen und Farnkränzchen. Schon um 4.30 Uhr waren gestern die Ersten unterwegs, wobei das Aufstellen der Altäre Männersache war. Emsig ging es los, nach der vorgefertigten Schablone wurden die großen Altarteppiche mit viel Gefühl mit dem kirchlichen Symbol ausgelegt.



"Es soll auch ein Schmuckstück werden, das während und nach der feierlichen Prozession viele Besucher anzieht", erzählte Ulli Lipp. Bei den Kommunionkindern am Saumarkt war das Symbol "der Apfelbaum", der auch ihr Symbol bei der Kommunion war. Der Altar beim Haus Wetter war mit einem Kreuz mit Hostie versehen.

Im Anschluss an die Eucharistiefeier in der St. Martinskirche zog die Prozession hinaus, voran die Stadtkapelle Meßkirch. Es folgten die Fahnenabordnungen von Feuerwehr und Kolping sowie die Träger mit der Marienstatue und der Büste von St. Martin und dann die fröhliche Schar der weiß gekleideten Kommunionkinder. Die Monstranz wurde unter dem Baldachin von Pater Thomas durch Schlosshof und Hofgarten zur ersten Altarstation beim Haus Wetter getragen. Dann ging es in die Innenstadt zum Altar am Saumarkt, wo die Fürbitten gesprochen wurden und Pater Thomas den vielen Gläubigen den Segen erteilte.