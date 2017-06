vor 6 Stunden Gregor Moser Exklusiv Meßkirch Pfarrer Karl-Michael Klotz blickt zurück

Am 16. Oktober soll Meßkirch einen neuen Stadtpfarrer bekommen. Einen Tag zuvor, am Sonntag, wird der Dekan in der Zimmernstadt sein, um bei einer Visitation gemeinsam mit dem Team der Seelsorgeeinheit und dem Pfarrgemeinderat die Situation der Kirche in Meßkirch und Sauldorf zu analysieren. Dieser Sonntag werde zugleich auch sein letzter Tag als Leiter der Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf sein, sagt Stadtpfarrer Karl-Michael Klotz.