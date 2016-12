Das Friedenslicht aus Bethlehem ist in Meßkirch weitergegeben worden. Die Pfadfinder pflegen die Tradition seit vielen Jahren.

Seit mehr als 20 Jahren verteilen Pfadfinder alljährlich in der Adventszeit das Friedenslicht aus Bethlehem, so auch der Meßkircher Pfadfinderstamm Kon-Tiki. In einem Friedenslichtgottesdienst in der evangelischen Heilandskirche gaben sie die helle Flamme des Friedens weiter. "Frieden: Gefällt mir – ein Netz verbindet alle Menschen guten Willens" lautet das diesjährige Motto und fordert auf, das Internet und soziale Netzwerke dafür zu nutzen, Grenzen und Barrieren zwischen Menschen abzubauen und Freundschaften zu schließen, erläuterte Stammesleitung Carola Heymann.

Die Meßkircher Pfadfinder holten das Friedenslicht beim Aussendungsgottesdienst ihres Partnerstamms Jan Hus aus Konstanz nach Meßkirch. Pfadfinderin Anna Hein trug das Friedenslicht, begleitet von ihrem Stamm, zum Altar und entzündete die Osterkerze und Altarkerzen. Dann teilten sich die Pfadfinder auf und gaben die kleine Flamme mit großer Symbolik an die Besucher weiter, die diese in Gläsern und Laternen weiter in ihre Häuser nahmen. Die Lieder, die von Melanie Krom am Piano begleitet wurden, handelten vom Frieden "Wie Havenu shalom alechem" und vom Licht "Tragt in die Welt nun ein Licht" und "Mache dich auf und werde Licht".

In einem Gebet bat Simon Bahr darum, selbst zu einer Kerze für Menschen, die im Dunkeln leben, zu werden. Dietmar Reimann trug Gedanken zum Motto vor, in denen es darum ging, dass die neuen Medien ein Netz über die ganze Welt spannen, Menschen Kontakt halten und miteinander kommunizieren können, Freundschaften entstehen. Doch dieses Netz habe auch Schattenseiten, Falschinformationen, Hackerangriffe. Ein Netz, das auffängt, wenn man fällt, ist das soziale Netz, Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn. Es sind die Knoten, die dieses Netz zusammenhalten.

Die Pfadfinder knüpfen solche Netze über die ganze Welt, über Staaten, Ethnien und Religionen hinweg. In ihren Fürbitten baten die Pfadfinder für Menschen, die unter Gewalt und Unterdrückung leben, Hoffnungslose, Menschen auf der Flucht vor Krieg und Gewalt, um Frieden und Gerechtigkeit. Das nachfolgend abgespielte Lied "Halleluja" von "Luca Hanenberg & friends", einem Meßkircher Pfadfinder, zeigte, was in den Jugendlichen steckt, was sie über Gott und die Welt denken und die Dankbarkeit für ihr Leben in Frieden, mit Bildung und relativem Wohlstand. Nach dem Segen machten sich die Pfadfinder, begleitet von der Gemeindereferentin der Katholischen Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf Sybille Konstanzer, zu Fuß auf den Weg in die Martinskirche, wo das Licht im Rorate-Gottesdienst an die katholischen Schwestern und Brüder weitergeben wurde.

Für eine bessere und friedlichere Welt

Carola Heymann, Stammesleitung des Meßkircher Pfadfinderstamms Kon-Tiki

Was ist der Sinn und Zweck der Friedenslicht-Aktion?

Die Pfadfinder möchten ein Zeichen des Friedens setzen und aufzeigen, wie wichtig es ist, die Menschen in den Randgruppen der Gesellschaft und Kriegsgebieten nicht zu vergessen. Sich einzusetzen für eine bessere und friedlichere Welt.

Seit wann tragen die Meßkircher Pfadfinder das Friedenslicht weiter?

Seit der Stammesgründung 2001 holen wir das Friedenslicht bei einer zentralen Aussendungsfeier und verteilen es immer am dritten Adventswochenende.

Welche Bedeutung hat diese Aktion für die Pfadfinder?

Mit dieser Aktion können wir zeigen, dass sich die Pfadfinder als eine der größten Kinder- und Jugendbewegungen weltweit unermüdlich für Völkerverständigung und Frieden einsetzen.

Sie brachten im Anschluss an den Friedenslichtgottesdienst das Friedenslicht in die katholische Martinskirche, warum?

Die Aktion Friedenslicht ist eine ökumenische Veranstaltung der Ringverbände der Pfadfinder. In Meßkirch gibt es zwar nur einen Stamm des VCP (Verband christlicher Pfadfinder), aber wir sind konfessionsoffen und viele unserer Pfadfinder sind katholischen Glaubens. Außerdem wird die ökumenische Arbeit in Meßkirch gelebt durch gemeinsame Aktionen.

