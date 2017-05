Meßkirch Peter Altmaier kommt ins Schloss

Auf Einladung des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß kommt Kanzleramtsminister Peter Altmaier nach Meßkirch.

Der Politiker werde am Donnerstag, 9. Juni, ab 20.15 Uhr bei einer Veranstaltung dort auftreten. Der Einlass im Schloss beginnt ab 19 Uhr, teilt das Büro des Bundestagsabgeordneten mit. Der Chef des Kanzleramts, Peter Altmaier, sei eines der wichtigsten Mitglieder der Bundesregierung und die zentrale Person für die Planung und Koordinierung der Regierungspolitik. Thomas Bareiß freut sich, dass mit Kanzleramtsminister Altmaier die rechte Hand der Bundeskanzlerin und eine besonders kommunikationsstarke Persönlichkeit der CDU in den Wahlkreis kommt, der sich selbst als das Schwergewicht der Bundesregierung beschreibt. Alle interessierten Bürger sind eingeladen, an der öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen.