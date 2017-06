Meßkirch Peter Altmaier begeistert in Meßkirch

Kanzleramtsminister glänzt im Schloss in Meßkirch mit Rhetorik und Humor

Direkt von Meßstetten kam Kanzleramtsminister Peter Altmaier ins Schloss nach Meßkirch, wo bereits rund 200 Zuhörer auf ihn warteten. Im Schlosshof wurde er zunächst einmal von der Alphorngruppe Meßkirch begrüßt. "Das ist ja toll", entfuhr es dem Saarländer, der mit einer halben Stunde Verspätung eintraf und im Saal von der CDU-Ortsvorsitzenden Christa Golz als "die rechte Hand der Kanzlerin" begrüßt wurde. Dem CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß ("Er hat 2013 bundesweit das zweitbeste Ergebnis für die CDU geholt und wir hoffen auf mehr") dankte sie dafür, dass er mit Altmaier einen "Hochkaräter" nach Meßkirch eingeladen hatte. Der fühlte sich im Badischen sichtlich wohl und applaudierte auch kräftig dem Jugendensemble der Stadtkapelle, das die Wartezeit bestens überbrückt hatte.

„Du bist jemand, der mit Leidenschaft Politik macht und nicht nur etwas herunterspult", lobte Bareiß den Mann aus dem Kanzleramt. Im Laufe der Jahre seien sie richtige Freunde geworden. In Berlin sei zwar noch einiges bis zur Bundestagswahl zu erledigen, aber es gehe langsam auf die Zielgerade. Er spüre aus vielen Gesprächen, dass es dem Land unheimlich gut gehe, trotz der Probleme in Europa und der Welt. Aber da sei Angela Merkel ist die Stimme der Vernunft.

Der Chef im Kanzleramt zieht erst die Jacke aus, ehe er ans Rednerpult tritt. Doch hemdsärmelig ist das keineswegs, was er in knapp einer Stunde zu sagen hat. Und er bringt immer wieder flotte Sprüche, die beim Publikum ankommen. "Honecker war auch Saarländer. Und Oskar Lafontaine. Da knabbert die SPD noch heute dran." Ohne Manuskript steht er da, verliert nie den Faden und redet nahezu ohne Pause. Er spricht von einem Land, das so geht dastehe, wie in der Welt sonst keines. Von einem Land mit Vollbeschäftigung und von einem Land, das mitten in Europa fest verankert ist. Einem Europa, wo seit Jahrzehnten Frieden herrscht. Dass man erstmals seit vielen Jahren einen Haushalt mit einer schwarzen Null vorlegen konnte, das sei mit ein Verdienst der Wirtschaft und der 82 Millionen Menschen, die mitgeholfen hätten. Die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa und gewaltige Investionen in Bildung, Forschung und Infrastruktur, das könne sich sehen lassen. Er lobt das Ehrenamt, das eine Teil der deutschen Leitkultur sei. "Wir sollten unser Land nicht schlecht reden", stellt er fest. Das Publikum, das keineswegs nur aus Parteigängern besteht, applaudiert.

Die ländlichen Räume "sind das Wichtigste, was wir haben", sagt Altmaier. Deustchland bestehe nicht nur aus Ballungszentren. Der Minister: "In Meßkirch können sie nicht jeden Tag ins Opernhaus, dafür haben sie aber andere Vorteile." Die hohe Lebensqualität, das Heimatgefühl und die niedrigeren Lebenshaltungskosten würden aber in Zukunft nicht ausreichen. "Wir müssen uns damit befassen, wie sich die Menschen in den ländlichen Räumen wohlfühlen können", lautet seine Forderung. Man brauche eine Infrastruktur für die Daseinsvorsorge, Ärzte, Mobilität, eine Sparkasse, und eine Post. Er führt Beispiele aus Bayern an, wo man auf dem Land Hochschule angesiedelt habe. Die haben dann Firmen nach sich gezogen. Altmaier: "Wir sagen ihnen das zu: Wir werden uns mit Vertretern der Kommunen zusammensetzen und schauen, was wir tun müssen. Die ländlichen Gebiete dürfen nicht von der Politik vergessen werden.“

Altmaier, der von sich behauptet, er sei " nicht der wichtigste Mann in der Regierung, aber der gewichtigste", spricht aber auch von der Zukunft, von Digitalisierung und von Steurerleichterungen für die unteren und mittleren Einkommen. Und er spricht von der inneren Sicherheit. „Wenn sie wollen, dass man auf die neuen Gefahren so eingeht, wie es nötig ist, dann wählen sie CDU.“ Den Ausstieg der USA aus dem Klimaschutzabkommen hält er für einen großen Fehler und ist überzeugt; „Wir dürfen nicht hinter das zurückfallen, was wir in Paris verhandelt haben, denn das wäre ein Holzweg.“ Über die Fragerunde werden wir noch berichten.

Peter Altmaier

Der Jurist mit dem Spezialgebiet Europarecht wurde 1958 im saarländischen Ensdorf gbeoren. 1994 wird er erstmals in den Bundestag gewählt. Im Jahr 2012 wird er zum Bundesumweltminister ernannt. Seit 2013 ist er Chef des Kanzleramts. In diesen Funktionen koordiniert er das Zusammenwirken der Ministerien und ist Verbindungsstelle zum Parlament, den Bundesländern und zu gesellschaftlichen Gruppen.

.SK Plus Bildergalerie und Videoausschnitte der Reden von Peter Altmaier und Thomas Bareiß unter www.sk.de/exklusiv

Erklärtext – Titel 2sp über eine Zeile

Peter Altmeier ist ein Mann

Aufzaehlung_Erklaer_Symbol

.Aufzaehlung_Erklaer_Zahl

EinleitungCestia sum dellab iumque pa si corrum apedi quas renihitae. Eribus volor arciam fuga. Ita por a corerit atibernatem est rerferum etur sit eum est aut apiendamet inveliq uiducia que nullab ipis et et voluptate nia et doles nihic te volupta doles nusant elitem eos doluptatus ditatis quod quo modi conse everspi ctotatum la nos eaquo dolliquat vid mil molo blaciae peliqui inim eaquiate eum aut es et venimagnime restiatque latem harupist et re doluptaepudi dit la prest, simodi tem eture landi discipsam nam, sit, omnis repellanis as sam nosant undandit int quisseriae in excerae resti nonse voluptatas ex eaquo to quae pa dolum inis dit doluptatur reiciet eum etum doloren danition rae corempor rent, od ut quae cus, quat magnam ereicimi, quo cusam, aut quae omni ne volupta voloritatus expliqui conse vellant quam dolupta sperum etur, soloribus solorrum dollend untions enturia nulliquia ipsam qui to tem sequid mi, consece rspellat offictur?

Occus que reiur? Qui non res as re santenet lique sum explatet quo esequod utet velis explabori si quodia vel enimus aut voluptatur, tor sequi vitestissum delendus sim quatetum, opta qui coremporro eum sequi seriata qui re debit quiam et liaerro dolupta spidel mo molorem rehent.

Bernam suntusciis dolor rero dolupta tinvereped earchilis rem que iusdam imus aut ligendae lam fuga. Obitatem sus estrum apidisci non poremquae volo beatus, id mod mil ipsant et as a dolorero to volupturia as eaqui doluptat am quam videmque dolorent prercit aut landips anditium ad estotatemped quibus aceatem eos re plautem vollam sequi tem dolut ad utatiore voluptatur aut ut doluptatibus elita quod quistrumque sit fugitiis endelit hicienihici beaquia sit quatur re