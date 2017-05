Meßkirch Parkkontrollen für mehr Sicherheit in Innenstadt

Der Grund dafür, dass teils zwei städtische Bedienstete Strafzettel für Falschparken verteilen liegt im Sicherheitsaspekt für die Mitarbeiter begründet.

Wie Bürgermeister Arne Zwick im Gemeinderat auf Nachfrage eines Besuchers sagte, sei das Parkverhalten in der Innenstadt ausgeufert, nachdem jahrelang am Wochenende und Abends nicht kontrolliert wurde. So komme es immer wieder dazu, dass es kein Durchkommen in der Hauptstraße mehr gibt. Da es beim Verteilen von Strafzetteln abends durchaus zu Problemen mit den Betroffenen kommen könne, sei entschieden worden, die Überwachung nicht einer einzelnen Person zu übertragen. "Es ist nicht gewinnbringend für uns aber es muss leider sein", fasste Zwick zusammen.