Meßkirch Oldtimer-Freunde brauchen dringend neue Mitglieder

Die Oldtimer-Freunde feiern dieses Jahr ihr 25-Jähriges. Zum runden Geburtstag gibt es viel Programm. Doch der Verein steht auch vor einem Problem: "Für unsere Vereinsarbeit brauchen wir neue, besonders jüngere Mitglieder", sagt Vorsitzender Egon Pfeifer.

Meßkirch – Die Oldtimer-Freunde Meßkirch und Umgebung haben in ihren Reihen fünf neue Ehrenmitglieder. Die Versammlung stimmte dem Vorschlag des Vorstands einer Ehrenmitgliedschaft für Marvin Hobein, Manfred Wildmann, Fritz Lebherz, Franz Schweizer und Rolf Schatz zu. Vorsitzender Egon Pfeifer beglückwünschte die Anwesenden Lebherz, Schweizer und Schatz per Handschlag. Die offizielle Ernennung der fünf neuen Ehrenmitglieder erfolgt beim Festabend zum 25. Vereinsjubiläum am 23. September.

Pfeifer führte aus, dass diese fünf Männer seit Vereinsgründung vor 25 Jahren vorbildliche Arbeit für den Verein geleistet, bei den zahlreichen Arbeitseinsätzen tatkräftig mitgeholfen und die Arbeit im Vorstand unterstützt haben und somit diese Ehrung verdient haben. In seinen Grußworten an die 25 anwesenden Mitglieder im Hotel "Adler-Alte Post" freute es ihn ganz besonders, dass Bürgermeister Arne Zwick für die Jahresversammlung der Oldtimer-Freunde Zeit gefunden hatte.

Der Vorsitzende sprach von abnehmenden Mitgliederzahlen – derzeit sind es 116 eingetragene Mitglieder. Erfreulich sei die zunehmende Zahl auf 1326 Museumsbesucher, davon elf Gruppen, im vergangenen Jahr. "Für unsere Vereinsarbeit brauchen wir neue, besonders jüngere Mitglieder." Er wünscht sich vonseiten der Stadt eine bessere Zugangsbeschilderung zum Oldtimermuseum im Schlossareal, da auch viele Ortsunkundige das Museum an den Wochenenden von April bis Oktober besuchen. Mitglied Peter Abele hat das Oldtimer-Museum im vergangenen Jahr in Eigenregie zur besseren Ausleuchtung mit LED-Beleuchtung ausgestattet, weitere Arbeiten an der Remise sind für das Jubiläumsfest im September erforderlich.

Dafür hat der Vorsitzende zur besonderen Mitarbeit aufgefordert. Der angemietete Museumsraum II muss wieder an die Stadt zurückgegeben werden. Ein Wertmutstropfen, sagte Bürgermeister Arne Zwick, und begründete: Der Raum im Schlosskeller werde für das Stadtarchiv benötigt, da keine anderen Räumlichkeiten nach berechneter Statik zur Verfügung stünden.

Der stellvertretende Vorsitzende Markus Schäfer wurde in Abwesenheit bestätigt. Schriftführer Willi Bronner stellte sein Amt zur Verfügung. Ein Nachfolger wurde unter den Anwesenden nicht gefunden. Somit bleibt diese Position bis zur nächsten Hauptversammlung vakant. Beisitzer Erich Bauer, verantwortlich für die Einteilung der Museumsdienste, wurde ebenfalls bestätigt.

Ausgiebig wurde über das bevorstehende Jubiläumsfest informiert. Auf den Festabend mit Ehrungen und Programm am Samstag folgt am Sonntag der Frühschoppen, ein Oldtimertreffen und nachmittags Kaffee und Kuchen. Zur musikalischen Unterhaltung werden die Stadtkapelle Meßkirch und die Musikkapelle Ablach spielen. Der Sportverein Meßkirch ist für die Bewirtung verantwortlich.

Termine

Das Zündapptreffen steht am 27. Mai in Sigmaringen auf dem Programm, bei dieser Veranstaltung werden auch Besucher im Museum Meßkirch erwartet, eine geplante Ausfahrt in den Schwarzwald am 1. Juli mit einem Zwischenstopp bei den Aesculap-Werken in Tuttlingen. Der Verein im Internet: www.oldtimer-freunde-messkirch.de