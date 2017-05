Meßkirch Öffentliches W-Lan geht in Altstadt-Bereich Betrieb

In der Meßkircher Innenstadt gibt es seit Kurzem ein kostenloses W-Lan-Angebot. Bürgermeister Arne Zwick und Rico Goede, Kommunalberater bei der EnBW Energie Baden Württemberg in Tuttlingen, stellen das neue Angebot vor dem Rathaus vor.

Die Nutzung sei kinderleicht: Auf dem Smartphone oder Tablet das Netz mit Namen "Geniewinkel" wählen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und schon könne für 30 Tage kostenlos gesurft werden, erläutert Goede.

Zwick betont, dass es sich bei dem W-Lan-Netz um ein zeitgemäßes Angebot der Stadt an ihre Bewohner aber auch an ihre Besucher handle, das nun in einem ersten Ausbauschritt bereitgestellt werde. In den Nachbargemeinden Mengen und Pfullendorf gebe es solche Angebote schon, die Kreisstadt Sigmaringen wolle im Sommer folgen. Und der W-Lan-Ausbau im öffentlichen Raum werde in der Zimmernstadt noch weitergehen: Im Zuge einer Stadtsanierung soll das Angebot so ausgeweitet werden. "Von den Plätzen in die Straßen hinein", laute dabei die Devise.

Ziel sei, dass es in der Innenstadt eine durchgängige Versorgung mit kostenlosem W-Lan gibt. Wenn beispielsweise Fußwege oder der Belag in der Innenstadt überarbeitet würden, sei das künftig die Gelegenheit, auch gleich Kabel für das zu erweiternde W-Lan-Netz mitzuverlegen. Derzeit funktioniere es noch über Mobilfunk. Goede weist in dem Zusammenhang auf die Idee einer Smart City hin, wie sie derzeit noch Zukunftsmusik ist. Einer Stadt also, in der die Autos beispielweise vernetzt sein werden. Mit Blick auf die jetzt in Betrieb genommenen Sendeanlagen sagt er: "Das sind die ersten Schritte hin zu diesem Ziel."

Die Maßnahme war dabei mit rund 10 000 Euro im Haushalt eingestellt, erinnert Zwick. Dadurch, dass nun jedoch an zwei Standorten die Anlagen an das Stromnetz hatten angeschlossen werden können und kein Akku-Betrieb notwendig war, seien die Kosten etwas nach unten gegangen. Dabei hatte der Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr das Vorhaben grundsätzlich unterstützt. Bei den Haushaltsberatungen für 2017 gab das Gremium am 17. Januar schließlich endgültig grünes Licht, erinnert Goede. Während in Großstädten oder an Urlaubsorten Einwohner und Gäste längst wie selbstverständlich ihre elektronische Post abrufen oder sich im Internet informieren, sei diese Möglichkeit in den eher kleineren Städten im ländlichen Raum noch wenig verbreitet, stellt Goede fest. Bürgermeister Arne Zwick hatte schon länger den Wunsch, diese Vorhaben umzusetzen, war damit zunächst jedoch im Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen nicht auf Akzeptanz gestoßen. Mit der jetzigen Inbetriebnahme werde ein weiterer Impuls für die Belebung und Aufwertung der Innenstadt gesetzt, von der sowohl die Gastronomen und Einzelhändler, als auch die Einwohner profitieren, sagt Goede.

Installiert worden seien in Meßkirch wetterfeste und batteriegepufferte Router der EnBW-Tochter "Smight" an fünf Standorten, so genannten Hotspots. "Die Zugangspunkte beim Marktbrückle, am Saumarkt, beim Adlerplatz, zwischen der Kirche und Schloss Meßkirch sowie am Eingang zum Hofgarten decken im Umkreis von je mindestens 50 Metern die markantesten Stellen im Zentrum ab", wird der Bürgermeister in einer Mitteilung der EnBW zitiert. Der Zugangspunkt am Eingang zum Hofgarten sei dabei sogar so stark, dass der kostenlose Internet-Empfang überall im Hofgarten gegeben sei.

"Damit der Auftrag in kürzester Zeit erfüllt werden konnte, haben wir die Ärmel hochgekrempelt", sagt Goede. Schon Ende April seien so die ersten beiden Antennen und Rotuer installiert worden. Seit dem 3. Mai funktionierten alle fünf Hotspots mit LTE-Verbindungen. Dreimal konnten dafür Straßenlaternen genutzt werden, am Adlermarkt und am Eingang zum Hofgarten dienten Verteilerkästen als Basis. Das erspare den besagten Einbau von Pufferspeichern, die sonst tagsüber die Stromversorgung gewährleisten. Ausdrücklich ermöglicht habe man bei der Installation des Systems die Nutzung diverser Dienste wie What’s App, Facebook oder gar gesicherte VPN-Verbindungen. Um das neue Angebot ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, plant die Stadtverwaltung, in den nächsten Wochen Hinweisschilder aufstellen, die für das Angebot werben sollen.

Netz-Kapazität reicht für 250 Personen

Informationen rund um das neue W-Lan Netz in der Innenstadt: