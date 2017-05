Meßkirch Neuntklässler der Conradin-Kreutzer-Schule bauen Buswartehäuschen

Damit die Schüler nicht mehr im Regen stehen, wenn sie auf den Bus warten, haben Neuntklässler der Conradin-Kreutzer-Schule im Technikunterricht ein Buswartehäuschen gebaut. Nun wurde es aufgebaut und gleichzeitig wurde Richtfest gefeiert.

Meßkirch (hd) An ein echtes Großprojekt haben sich sieben Schüler der neunten Klasse an der Conradin-Kreutzer-Schule in Meßkirch gewagt: Sie haben an der Bushaltestelle vor der Schule ein Wartehäuschen gebaut. Angeleitet wurden die Schüler dabei von ihrem Fachlehrer für Natur und Technik (NUT), Timo Fecht.

Der Vorschlag kam von der Schülermitverwaltung (SMV). Die Schulleitung mit Gabriele Weiß befürwortete die Idee, der finanzielle Rahmen wurde mit der Stadtverwaltung abgesteckt. Der Entwurf über Standort, Größe und Ausführung wurde ermittelt und dann nach Plan in die Tat umgesetzt. Sieben der 19 Schüler aus der Klasse neun hatten sich im Wahlpflichtfach NUT für das Projekt eingetragen. Unter Mithilfe des städtischen Bauhofes wurden Fundamente gegraben, Grundmauern betoniert und die Stellfläche gepflastert.

Mit der Firma Schiele Holzbau GmbH in Worndorf wurde für die Schüler ein Partner gefunden, der die Möglichkeit einer praxisnahen Berufserkundung im schulischen Alltag bietet. Die ermittelten Maße wurden im Zimmereibetrieb mittels PC-Programm erfasst und an die CNC-Abbundanlage übertragen. Zentimetergenau wurden die Hölzer gesägt und gehobelt und danach von den Schülern unter fachkundiger Anleitung zu einem Holzfachwerk auf die Größe von fünf mal drei Meter zusammengefügt.

Nun erfolgten Aufbau und Richtfest zugleich. Per Tieflader wurde das Buswartehäuschen angeliefert und mit Hilfe des Autokrans in Anleitung von Zimmermeister Michael Schiele und seinem Mitarbeiter, Zimmermeister Ralf Buck, durch die Schüler auf den Grundmauern gesetzt und verankert. Alles passte zentimetergenau. Die Schüler zeigten bereits den gekonnten Umgang mit Akkuschrauber, Bohrhammer und Handsäge. Die endgültige Fertigstellung mit Seitenverkleidung und Dachabdeckung erfolgte im Anschluss.

Die Schüler sind selbstredend stolz auf ihr vollendetes Werk – und hoffen nun, dass es möglichst lange Bestand haben wird.

Bildergalerie im Internet: