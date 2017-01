Meßkirch Neujahrsempfang im Schloss: Beifall für engagierte Bürger

Ausgezeichnet wurde die Arbeit der Flüchtlingshilfe Meßkirch beim Neujahrsempfang der Stadt. Bürgermeister Arne Zwick lud die vielen Aktiven auf die Bühne und attestierte ihnen, eine äußerst wichtige Arbeit für die Stadt bestens zu bewältigen.

"Sie sorgen dafür, dass das Thema Flüchtlinge bei uns ein unspektakuläres Thema ist. Dafür, dass einfach alles so läuft. So muss es sein", hielt er fest. Denn ungeachtet der politischen Diskussionen um das Thema bleibe es Fakt, dass die Menschen in der Stadt sind und man daher aktiv werden muss. Er sei daher sehr stolz und zufrieden, dass es in diesem Bereich dank der Arbeit der Ehrenamtlichen aus Meßkirch keine Probleme in der Stadt gibt.

Sanja Mühlhauser, die seit September 2015 für die Flüchtlingssozialarbeit in der Gemeinschaftsunterkunft zuständig ist, nannte das Umzugsteam, Sprachkurse und Hausaufgabenbetreuung sowie Kleiderkammer und Multi-Kulti-Cafe als funktionierende Angebote, die gut und gerne genutzt würden. Gernot Fischer forderte im Namen der Flüchtlingshilfe die Besucher des Empfangs dann dazu auf, auf die Flüchtlinge zuzugehen, ihnen zuzuhören und ihnen etwas Zeit zu geben, "unser kompliziertes Leben zu erlernen." "Die Erfahrung zeigt, wenn man einem Fremden die Hand reicht, kommt es in 97,5 Prozent aller Fälle als Freundschaft zurück", hielt er fest.

Ausgezeichnet wurde an dem Abend auch Bianca Metz, Gehörlosensportlerin und Radsport-Europameisterin im 1000 Meter Sprint, wofür sie die goldene Sportmedaille erhielt. Hauptamtsleiter Matthias Henle las während der Verleihung erläuternd vor, dass Metz im Schnitt 200 Kilometer pro Woche im Training fährt und es bei einem normalen Training leicht durch das Donautal, auf den Heuberg und wieder zurück nach Meßkirch für sie gehen könne, um die gezeigte Leistung abrufen zu können.

Neben einer weiteren Ehrung für Rosi Gedig (siehe unten) und Auftritten der Big Band des Martin Heidegger-Gymnasiums sowie eines Lehrer-Trios des Gymnasiums gehörte der Abend im Festsaal von Schloss Meßkirch der Ansprache von Bürgermeister Arne Zwick. Das Stadtoberhaupt blickte auf ein, wie er sagte, sehr arbeitsreiches Jahr voraus, in dem zunächst in den kommenden Tagen auf die Auslieferung des neuen LF 20 an die Meßkircher Feuerwehr gewartet werde.

Um der derzeitigen Nachfrage nach Bauplätzen in der Stadt nachzukommen, werde es 2017 dann jedoch auch darum gehen, die Baugebiete Jordanbach in Rengetsweiler, Öhmdwiesen in Rohrdorf und Engelswieser Weg in Meßkirch anzugehen. Auch werde es zu einem Teilausbau des Baugebiets Eichwasen in Heudorf kommen. Zugleich müsste 2017 die Erschließung neuer Baugebiete in Meßkirch, Menningen und Langenhart besprochen werden. Zuvor schon hatte Zwick erfreut festgehalten, dass die Stadt wachse und seit dem Jahr 2013 ein Bevölkerungszuwachs von 230 Personen zu verzeichnen sei. "Es zeigt, dass die Stadt attraktiv ist", folgerte der Bürgermeister. Als "extrem wichtig" bezeichnete er das Vorhaben, auf dem Hauptbühl ein Hotel-Restaurant anzusiedeln. Es gehe darum, Busunternehmen eine ausreichende Zahl an Betten zum Übernachten anbieten zu können, auch mit Blick auf Vermietungen im Schloss, sagte er. Die in dem Zusammenhang anstehenden Fragen, die auch schon von Bürgerseite an die Verwaltung gestellt wurden, würden nun angegangen.

Beim Thema Investitionen für 2017 kam die Sprache auf den ersten Bauabschnitt bei der Hallenbadsanierung, die, im Falle einer Zuschussbewilligung, für den nächsten Herbst vorgesehen ist, auf die Außensanierung der Benzenburghalle und auf die bereits angelaufene Innensanierung des südlichen Schlossmauer-Turms. Beschäftigen werde die Stadt auch die Suche nach einem neuen Standort für den Schlosskindergarten und für den Kindergarten St. Raphael. Ein Vorhaben, für das der Bürgermeister Kosten von 3,5 bis vier Millionen Euro nannte und in dessen Zusammenhang man sich auch die städtische Schulstruktur werde ansehen müssen. Beendet werde solle 2017 zudem die Erschließung für den Industriepark Nördlicher Bodensee an der Kreuzung der Bundesstraße 311 und 313. "Das ist ein ganz wichtiger Schritt für die Region", sagte Zwick zu dem interkommunalen Projekt.

Die Meßkircher Industriegebiet Ost, West und Mitte sollten 2017 Glasfaseranschlüsse für schnelles Internet bis in die Gebäude hinein erhalten. Was andernorts derzeit angegangen werde, sei in der Gesamtstadt mit Bandbreiten von 25 bis 50 Mbit somit schon Realität. Der Erfolg der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis Sigmaringen (BLS), dessen Aufsichtsratsvorsitzender Zwick ist, zeige sich auch daran, dass das BLS-Glasfasernetz bis nach Lichtenstein im Norden und bis nach Eigeltingen im Süden wachsen werde. "Da sind wir schon jetzt zukunftsfähig." Weiter kündigte das Stadtoberhaupt an, dass das neue Fachmarktzentrum auf dem Bahnareal im Herbst eröffnen werde.

Rosi Gedig engagiert sich seit über 40 Jahren für den Handball-Nachwuchs

Die Sportler-Ehrennadel der Stadt Meßkirch wurde an Rosi Gedig für ihr Wirken beim Stadtturnverein Meßkirch verliehen. Die Laudatio hielt Ferdinand Back:

Über 40 Jahre sei Gedig schon für den Meßkircher Handballsport tätig, betonte Back. "Angefangen hat Sie schon in ihrer Schulzeit als engagierte Leistungsturnerin im Turnverein. 1974 hat sie dann Ihre Leidenschaft für den Handballsport entdeckt. Zuerst als Feldspielerin und Kreisläuferin, bald aber schon als Schwangerschaftsvertretung in der Position der Torhüterin." Bis zum Ende Ihrer aktiven Sportlerlaufbahn im Jahr 2009 sei die Ausgezeichnete in dieser Position ein zuverlässiger Rückhalt ihrer jeweiligen Mannschaft und eine Garantin für die Erfolge der Meßkircher Damenmannschaft gewesen. "Das waren dann 35 Jahre aktiven Handballsports. Ihre große Leidenschaft galt aber auch schon immer der Jugendarbeit."

Bereits 1975 sei sie so vom damaligen Vorstand um Dieter Hirsch und Dieter Wagner als Jugendtrainerin gewonnen worden und begann mit der erstmaligen Bildung einer Mini-Handballmannschaft für Mädchen und Jungen. In dieser Rolle sei sie bis heute ununterbrochen als Jugendtrainerin unterwegs und genieße großes Ansehen im Bezirk Hegau Bodensee. Ihr größter Trainererfolg sei der Aufstieg mit den B-Mädels in die Südbadenliga im Jahr 2009 gewesen, wo man über zwei Jahre gegen erstklassige Mannschaften aus dem Raum Freiburg, Lörrach und Offenburg spielen durfte, erinnerte Back. "Vom Landkreis Sigmaringen bekam Sie 2008 für Ihre jahrelangen Verdienste in der Jugendarbeit eine Auszeichnung durch die Sportkreisjugend." Und noch heute sie Gedig für die 2013 gegründete Handball-Jugendspielgemeinschaft HSG Oberer Linzgau, mit den Vereinen TV Meßkirch und TV Pfullendorf als Jugendleiterin des TV Meßkirch mitverantwortlich und als Trainerin im Einsatz. "Rosi Gedig lebt Handball, ist Handball" und für den Gesamtverein TV Meßkirch sei sie unverzichtbar. (mos)