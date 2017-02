Meßkirch Neues Narrenblättle erscheint am 17. Februar

Das Redaktionsteam der Katzenzunft in Meßkirch gibt dem neuen Narrenblättle derzeit den letzten Schliff. Es erscheint am 17. Februar 2017.

Meßkirch – Eine Menge Spaß haben sie, die Macher der 61. Ausgabe des Narrenblättles der Meßkircher Narrenzunft: Bei ihrer finalen Redaktionssitzung geht es fröhlich zu. Sie sitzen in lustiger Runde um einen riesigen Arbeitstisch mit mehreren Monitoren in einem Redaktionsraum und schreiben, machen Probeausdrucke, lesen, korrigieren, stellen um und lachen viel. Das Redaktionsteam ist dabei, der neuen Ausgabe des Narrenblättles der Katzenzunft den letzten Feinschliff zu verpassen.

Sensationelle 60 Seiten stark wird die Ausgabe sein, verrät Gernot Fischer, Redaktionssprecher des Teams. Das Blättle enthält wieder Schmankerln aus der Lokalpolitik, lustige und skurrile Anekdoten und Missgeschicke der Menschen aus Meßkirch und dem Umland.

Über das gesamte Jahr seit der Fasnet 2016 haben Freunde und Gönner der Katzenzunft sowie zahlreiche Meßkircher lustige Beiträge an die Redaktion gesandt. Diese wurden, wenn nicht schon so abgeliefert, wie gewohnt in Reimform gebracht. Für dieses Jahr sei die Redaktion geschlossen, sagt Fischer, " aber vor der Fasnet ist nach der Fasnet", schmunzelt er. Denn ab sofort nimmt die Redaktion des Narrenblättles bereits Beiträge für die 62. Ausgabe 2018 entgegen. "Unser Narrenblättle lebt vom Mitmachen", wirbt Gernot Fischer.

Jeder Meßkircher sei aufgerufen, lustige oder skurrile Geschichten oder Begebenheiten über seine Nachbarn und Mitmenschen an die Narrenblattredaktion zu schicken. Geliefert werden können Stichworte oder Prosa, denn ein paar geniale Poeten im Team brächten jeden Beitrag in eine geschliffene Versform. "Und scheint ein Beitrag noch so nichtig, wir machen mindestens einen lustigen Zwanzigzeiler daraus", versichert Gernot Fischer.

Über die Inhalte der neuen Ausgabe wollten die Redakteure nicht viel preisgeben, aber einen Glanzpunkt wollen sie vor Erscheinen des Blättles verraten: Es hätten sich nahezu sämtliche Narrenmütter der Vergangenheit entsprechend des aktuellen Fasnetsmottos "'s dät laufe" für ein Fotoshooting in Schale geworfen, um mit einem sensationellen Bild im Narrenblättle dem Katzenrat optisch endlich einmal so richtig Paroli zu bieten.

Auch der gesamte Veranstaltungskalender der aktuellen Fasnet zählt zum Inhalt, außer einem Termin, der bereits vor Erscheinen des Blättles stattfindet: die Fasnetsakademie am Dienstag, 14. Februar, ab 18.30 Uhr im Paul-Gerhard-Saal.

Das Narrenblättle

Das Narrenblättle wird von der Katzenzunft Meßkirch herausgegeben. Es erscheint am Freitag, 17. Februar, und kostet mindestens 3 Euro – höhere Beträge werden gern entgegen genommen.

Verkauft wird das Blättle bei der Buchhandlung Schönebeck und Elektro Fecht, bei Blumen am Stachus, in der Bäckerei Hauff und der Metzgerei Knoll.

Wie gewohnt wird das Blättle in Meßkirch und allen Teilorten auch "hausiert", wobei für die Teilorte Schnerkingen und Igelswies noch dringend "wuselige Hausierer" gesucht werden.

Die Redaktion der Katzenzunft nimmt ab sofort Beiträge für die 62. Ausgabe 2018 entgegen, per E-Mail an narrenblatt@katzenzunft.de oder per WhatsApp an 01 57/34 19 11 29.