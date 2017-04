Meßkirch Neue Musikanlage für Stadthalle

Seit Jahren ist die in die Jahre gekommene Beschallungsanlage in der Meßkircher Stadthalle ein Thema, das immer wieder für Missstimmung bei den Besuchern und Nutzern der Halle sorgt. Jetzt hat sich der Gemeinderat bei sieben Gegenstimmen für den sofortigen Kauf einer neuen Musikanlage entschieden:

Vor allem während der Fasnet gab die schlechte Qualität der Musikanlage immer wieder Grund zur Kritik. Nun hat die Stadtverwaltung gegengesteuert und stellte den Kauf einer neuen Anlage für die Stadthalle in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Diskussion.

Mit den Stimmen der CDU-Ratsfraktion entschied sich das Gremium bei sieben Gegenstimmen schließlich dafür, die Anlage gleich zu kaufen. Der Preis beläuft sich auf 32 900 Euro. Hinzu kommen Bässe für 5250 Euro, wobei es dafür das Angebot der Katzenzunft gab, die Hälfte der Kosten zu übernehmen, wie Bürgermeister Arne Zwick im Gemeinderat sagte.

Zur Diskussion über den Erwerb der neuen Anlage war es im Gremium dann deshalb gekommen, da der Kauf eine weitere überplanmäßige Ausgabe für den städtischen Haushalt darstellt und es da bereits außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von rund 50 000 Euro gibt, wie Joachim Bach, Vorsitzender der Freie Wähler-Fraktion feststellte. Bach hatte vor dem Hintergrund vorgeschlagen, den Ankauf auf Wiedervorlage zu legen und im Herbst darüber zu entscheiden, wenn die allgemeine Haushaltsentwicklung klarer ist. Dem schloss sich auch Martina Mülherr (SPD) an. Um andere Posten komme man jetzt nicht herum, die Anlage könne noch später gekauft werden, sagte sie. Bürgermeister Zwick stellte fest, dass da nichts dagegen spreche, es so zu handhaben.

CDU-Gemeinderat Christian Fecht warf dann indessen ein, dass die Katzenzunft auch froh darüber wäre, wenn die Anlage schon jetzt gekauft würde und sie sich ja auch finanziell daran beteiligen wolle. Außerdem könnte bei einem sofortigen Kauf ein Preisnachlass in Höhe von 600 Euro mitgenommen werden, da es sich bei der Anlage um eine Demonstrationsanlage handelt, die vor Ort bereits zu Testzwecken im Einsatz war. Und 600 Euro sei ja schließlich auch ein Geld, stellte der Gemeinderat fest.