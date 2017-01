Meßkirch Neue Idee für Regiomesse Meßkirch

Bei der Regiomesse im kommenden April möchte der Messeveranstalter Josef Greiter und die ausrichtende Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) Meßkirch mit einer neuen Idee neue Aussteller anlocken.

Dafür präsentierte GHV-Vorstand Michael Karl in einer Rundmail jüngst das Konzept "Marktplatz Meßkircher Einzelhandel". "Damit wollen wir kleinere Firmen und Einzelhändler anlocken, die sich alleine schwer tun würden", beschreibt Greiter die Idee, die dahinter steckt. Unter der Überschrift "Campus der Meßkircher Einzelhändler" sollten acht Firmen Gelegenheit bekommen, sich kompakt zu präsentieren. "Dieser Bereich ist auch komplett mit Messewänden umrahmt. Die einzelnen Aussteller brauchen also keinen eigenen Messestand", teilt Karl mit und Greiter ergänzt, dass die Teilnehmer in diesem Bereich dann beispielsweise ja auch noch eigene Aktionen unter dem gemeinsamen Dach starten könnten.

Mit dem bisherigen Buchungsverlauf zur Regiomesse sei er sehr zufrieden. "Wenn es so weitergeht, werden wir in sechs bis acht Wochen ausverkauft sein", zeigt er sich sicher. Ein Schwerpunkt der kommenden Messe in und um die Meßkircher Stadthalle werde das Thema Gesundheit sein. So werde es einen Gesundheitsparcours über die Ausstellungsgelände geben, bei dem es für die Teilnehmer etwas zu gewinnen geben wird. In der Vorbereitungsphase sei derzeit auch ein Gesundheitsforum in Zusammenarbeit mit der Klinik in Sigmaringen. Gedacht sei hierbei an ein Vortragsprogramm mit Ärzten der Klinik als Referenten.

Die im Zweijahresrhythmus stattfindende Gewerbe- und Leistungsschau für Handwerker, Hersteller, Händler, Gewerbetreibende und Dienstleister findet zum siebten Mal am 1. und 2. April in und um die Stadthalle statt. Die Regio-Messe als größte Leistungs- und Wirtschaftsschau im Landkreis bietet mit ihrem Vortrags- und Rahmenprogramm den Ausstellern regelmäßig eine Plattform, um mit zusätzlichen Ideen ihren Messeauftritt in den Fokus zu rücken.

Zum Angebot

Wie Michael Karl, Vorsitzender der Gewerbe und Handelsvereinigung Meßkirch mitteilt, sollen die bis zu acht Aussteller beim "Campus der Meßkircher Einzelhändler" jeweils eine Standfäche von 3,5 auf zwei Meter haben, wobei diese Parzellen-Größe auch noch individuell geändert werden könne. Weitere Fragen zu diesem Angebot beantworten Messeleiter Josef Greiter, Telefon 083 66/984 37 77 oder Michael Karl, Telefon 075 75/92 35 13. (mos)