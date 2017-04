Meßkirch Nach Konflikt im Gemeinderat: GHV und Brecht gehen getrennte Wege

Nach Hermann Brechts klaren kritischen Worten im Gemeinderat gegenüber Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick ist er nicht länger Mitglied der Gewerbe- und Handelsvereinigung. Die GHV plant auf Anregung von Zwick ein Gespräch, um wieder konstruktiv über das geplante Verkehrskonzept in der Innenstadt zu sprechen.

Die kritischen Worte von Hermann Brecht, die der Konditorei-Inhaber im Gemeinderat gegenüber Bürgermeister Arne Zwick äußerte, haben Folgen: Brecht ist nicht länger Mitglied der Gewerbe- und Handelsvereinigung Meßkirch (GHV). Wie die GHV in einer Stellungnahme zu den "Verbalattacken von Hermann Brecht gegen Herrn Bürgermeister Zwick" mitteilt, hat sie sich von Brecht getrennt: "Wir möchten hiermit ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich hier um einen komplett und rein persönlich motivierten Alleingang von Hermann Brecht handelte." Die Zusammenarbeit mit der Stadt soll mit einem Gespräch verbessert werden, was Bürgermeister Arne Zwick begrüßt: "Wir wollen versuchen, das Boot wieder auf Kurs zu bringen."

"Gespräche müssen und werden wieder auf normalem Niveau stattfinden", sagt auch Michael Karl von der Schönebeck-Buchhandlung, Vorsitzender der GHV. Deren Vorstand äußert sich in der Mitteilung "zutiefst entsetzt" über den persönlichen Angriff. "Herr Brecht hat hier wohl seinem eigenen Frust als direkt von den geplanten Verkehrsregelungen betroffener Konditoreibesitzer und Anwohner freien Lauf gelassen." Das geplante Verkehrskonzept löse bei manchen GHV-Mitgliedern Ängste über eine Beeinträchtigung der Erreichbarkeit ihrer Betriebe aus, doch die GHV distanziere sich von Brechts Art, das zu kommunizieren.

Brecht selbst sagt auf SÜDKURIER-Anfrage: Er stehe zu seiner Meinung und habe als Geschäftsmann gesprochen, nicht als GHV-Mitglied. Das sei angesichts der Art seiner Äußerungen eigentlich klar gewesen, sagt auch Bürgermeister Zwick, doch bei den Empfängern nicht so angekommen. "So kann man nicht weiter arbeiten", sagt Zwick. Er habe bei der GHV mit einer Mail vom Donnerstag daher angeregt, sich noch einmal zusammen zu setzen. Die Art der Konfrontation Brechts bezeichnet Zwick als untragbar, eine so klare Ablehnung habe er in den vorherigen Veranstaltungen zum Verkehrskonzept seitens Brecht auch nicht wahrgenommen. Laut GHV-Vorsitzendem Karl sei Zwick ihm mit einem Gesprächsangebot zuvorgekommen, der Termin soll zeitnah stattfinden. Dann sollen neben Zwick und dem GHV-Vorstand auch die Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats teilnehmen.

Bei der Sondersitzung soll es auch um das viel diskutierte Verkehrskonzept gehen. "Dass hier verschiedene Meinungen aufeinander treffen, ist legitim und völlig normal", schreibt die GHV. Das komplexe Thema betreffe alle Bürger, nicht nur Einzelhändler. Bei dem Gespräch sollen laut GHV alle bisherigen Missverständnisse und Fehlinterpretationen besprochen werden, es soll auch die Rückkehr in einen konstruktiven und fairen Verhandlungsmodus sein. Zwick begrüßt das, es sei schließlich auch Wille des Gemeinderats, die verschiedenen Interessen und Ideen unter einen Hut zu bringen: "Konfrontation bringt nur Verlierer auf beiden Seiten."

GHV und Vorgeschichte