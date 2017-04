Meßkirch Motivation für Nachwuchskicker: DFB-Mobil macht Station beim SV Meßkirch 04

Praktische Tipps, wie Trainer bei der Fußballjugend Begeisterung und Motivation wecken können, haben die E-Jugendtrainer des Fußballvereins SV Meßkirch 04 beim Besuch des DFB-Mobils erhalten. Bei einem Schautraining mit 26 E-Jugendspielern der Jahrgänge 2006/ 2007 und 2008 demonstrierten dies die lizenzierten jungen DFB-Mobil-Teamer Konrad Faber und Mareike Ludwig vom Südbadischen Fußballverband Freiburg.

Neben Vereinen besucht das Mobil des Deutschen Fußball-Bundes auch Schulen. Mit einem 90-minütigen Beispieltraining und einer Informationsveranstaltung mit Präsentation erhielten die Trainer Tipps, einen Überblick über die Fortbildungsmöglichkeiten sowie eine Informationsmappe. In dieser Altersgruppe stehe das Erlernen der Technik vor der Taktik. Es gelte, viel den Ball am Fuß zu führen, und dass der Fußballnachwuchs Spaß und Erfolg am Spiel hat, erklärte Konrad Faber.

Bereits die Übung, den Ball in der vorgegebenen Reihenfolge "Spitze, Spann, Innenseite, Außenseite, Sohle und Hacke" auf dem zehn mal 20 Meter großen Feld am Fuß zu führen, stellt sich als Herausforderung dar. Wie war die Reihenfolge noch mal? Dann wurden Farben, Zahlen und Früchten verschiedenen Aufgaben zugeordnet. Auf Zuruf von Mareike Ludwig und Konrad Faber musste die Umsetzung in die zugehörige Aktion folgen. "Das ist schwierig", zollt E-Jugendtrainer Armin Mayer den motivierten Nachwuchskickern Respekt.

"Mit Kommandos haben wir schon öfter trainiert", gibt E-Jugendtrainer Thomas Fischer an. Gemeinsam mit seinen Trainerkollegen Dominik Warken, Armin Mayer und Andreas Strobel verfolgt er aufmerksam das 90-minütige Schautraining und wird auch eingebunden. Jeder Fußballer hat einen starken und einen schwächeren Fuß, erklärt Faber. Es sei deshalb wichtig, den schwachen Fuß ebenso zu trainieren.

Sahra Karatur ist das einzige Mädchen in der Mannschaft. Die talentierte Zehnjährige hält aber locker mit den Jungs mit und versenkt den Ball gekonnt im Tor. "Macht's Spaß bisher?" fragt Faber in die Runde. "Ja!" antwortet Artem (10 Jahre) und klatscht ihn ab. Zum Ende des Schautrainings wird ein kurzes Champions-League-Turnier abgehalten.

Einmal pro Jahr kostenlos

Der Besuch des DFB-Mobils kann einmal pro Jahr kostenlos vom Verein angefordert werden. "Das ist toll", findet Armin Mayer. "Es ist natürlich für die Trainer eine klasse Möglichkeit, von den Profis zu sehen, wie eine Trainingseinheit vorbereitet und geleitet wird", freut sich SV-Meßkirch-Vorsitzender Mike Mutscheller. Auch Jugendkoordinator Armin Hantmann sieht den Besuch des DFB-Mobils als praktische Ausbildungsmöglichkeit für Jugend und Trainer. "Wenn es einmal im Jahr die Möglichkeit gibt, machen wir das."

Das DFB-Mobil

Mit 30 DFB-Mobilen besucht der DFB bundesweit Fußballvereine. Ziel ist es, den Nachwuchstrainern, die überwiegend nicht lizenziert sind, direkt und unkompliziert praktische Tipps zu geben. Seit dem Start 2009 wurden bereits über 19 000 Veranstaltungen organisiert, in denen mehr als 900 000 Menschen – davon knapp 135 000 Trainer, erreicht wurden. Die 30 DFB-Mobile sind jeden Tag im Einsatz und kommen direkt zu den Fußballvereinen. Jährlich finden rund 3600 Veranstaltungen statt.