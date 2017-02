Meßkirch Mit Narrhalla-Klängen in die Meßkircher Fasnet

Mit einem vierstündigen Programm begeistert der Kolping-Ball hunderte Besucher im Herz-Jesu Heim.

Wenn Kolping außen "Fasnet" drauf schreibt, dann ist innen auch "Fasnet" drin. Das bewies sich am Samstagabend im Herz-Jesu-Heim beim Kolping-Ball recht beeindruckend. Fast vier Stunden bis weit nach 23 Uhr schlugen die närrischen Stimmungswellen hoch. Die 280 bunt kostümierten Gäste im ausverkauften Saal gingen begeistert mit. Stehender Beifall, immer neue Zugabe-Rufe und viel Gelächter zeigten, dass die Programmmacher den Nerv ihres Publikums bei jedem der zehn Beiträge trafen.

Zuerst war der Blick auf den Programmzettel etwas irritierend. Da war unter Punkt eins der Aufmarsch der "Prinzengarde des CV Sitzenhausen-Händelwangen" eingetragen. Der Eingeweihte weiß, das sind alte, volkstümliche Namen für zwei Meßkircher Wohnbezirke. Aber wieso bilden die eine rheinische Prinzengarde im Herzen der Schwäbisch-Alemannischen Fasnet? Rätsel dieser Art wurden von den Kolpings gleich in den ersten Phasen des Programms gelöst. Auf der Bühne stand eine Tribüne, wie sie auch der Schwabe aus "Mainz wie es singt und lacht" kennt. Darauf hatten mehrere wichtige Herren Platz genommen. Peter Gasser, bekannt unter seinem Spitznamen Hassan, fungierte in ihrer Mitte sitzend als Sitzungspräsident. Die angekündigte Prinzengarde bestand aus vier Frauen und zwei Männern, alles gestandene Meßkircher. Aha, jetzt war selbst dem Letzten klar, hier sollte der rheinische Karneval auf die Schippe genommen werden. Hassan bestätigte diesen Eindruck. Der Sitzungspräsident rasselte als Begrüßungstext, bis er außer Atem war, die Namen tatsächlicher und erfundener Karnevalsgesellschaften herunter. Er schwebte erkennbar in seinem Element. Der Narrhalla-Marsch wurde zum Dauerohrwurm des Abends.

"Gasser" ist auch das Stichwort für eine prächtige närrische Sternstunde. Der Ur-Meßkircher kletterte selbst in die Bütt und überzog gnadenlos sein Zeitlimit. Doch das Publikum hing an seinen Lippen. Manchmal recht derb, aber nie unter die Gürtellinie zielend, beschrieb er Erinnerungen an Meßkircher Kneipen, Menschen und Kegelbahnen. Alles in Reimform und über Leute, die heute meist schon tot, aber den echten Meßkirchern in Erinnerung sind. Selbst seine Mutter, die "mit 91 noch immer selbst die Butter aufs Brot streicht", kam vor. Dem stand an Spaß und Fantasie Gernot Fischer nicht nach. Ob als "Putzma vom Rothaussaal", als Gitarrist beim "Duo Mexicana" oder in der Schlussnummer als Präsentator des ewig lebenden Elvis – was wäre die Meßkircher Fasnet ohne Leute wie Gernot Fischer? Doch ihn plagen als "Rothaus-Putzma" viele Sorgen. Bislang warfen die Räte ihre Notizen in einen Papierkorb. Der Putzmann konnte die Zettel dann im Wirtshaus vorlesen und bekam dafür ein Bier. Damit, so befürchtet der Arme, sei es nach der Einführung der Laptops im Ratsbetrieb wohl vorbei. Er möchte seinen 5000-Euro-Job so gern behalten. Fasnet macht bei Kolping allen Spaß – auch den ganz Jungen. Die Jung-Kolping-Akteure machten als "Klopfer-Group" Musik ohne Instrumente. Als Bauarbeiter verkleidet, schlugen die elf Nachwuchsnarren im Takt Plastikrohre auf zwei Holztische. Solange, bis daraus eine richtige Melodie zu hören war. Benedikt Hermann verhunzte als zweiter Teil des Duos Mexicana das Goethe-Gedicht vom Erlkönig so, dass der Vater das Kind bekam und der Gaul zum Schluss tot umfiel. Riesenbeifall für diesen Ulk war der Lohn der Besucher. In schwarz, violett und rot gekleidet fegten dann die Damen von der Tanzgruppe "After Eight" über das Parkett.

Das Programm:

Die Prinzengarde unter Leitung von Maria Gommeringer bestand aus Otto Schlegel, Peter Lotzer, Agnes Hagenbüchle, Isolde Lotzer, Carmen Schlegel und Maria Gommeringer. Duo Mexikana: Benedikt Hermann und Gernot Fischer. Klopfer-Group: Leitung Uli Lipp und Johannes Weißhaupt. Putzma: Gernot Fischer. Die Meßkircher Hofgarde bestand aus den Frauen der Kolping-Damenriege. Leitung: Ilona Boos und für die Kostüme war Gloria Lotzer verantwortlich. Sketch "Im Kino": Kolping-Familiengruppe. Meßkircher Gschichtle: Peter Hassan Gasser. Magic Butterfly: Tanzgruppe After Eight. Leitung: Inge Fischer. Sketch "Im Arbeitsamt": Peter und Isolde Lotzer. Elvis lebt: Martin Schlude und Gernot Fischer. Für den musikalischen Teil sorgte das Duo Emontions. (hps)