Meßkirch Meßkircher Prozession mit 29 Kindern

In der Stadtkirche St. Martin erhalten die Mädchen und Jungen die heilige Kommuninion.

Das Fest der Erstkommunion feierten in Meßkirch 29 Mädchen und Jungen. Bei herrlichem Sonnenschein führte die feierliche Prozesssion, begleitet von der Stadtkapelle Meßkirch, vom Herz-Jesu-Heim in die naheliegende Stadtkirche St. Martin.



Nach der Erneuerung ihres Taufversprechens mit Pfarrer Karl-Michael Klotz und der anschließenden Eucharistiefeier in der vollbesetzten Stadtkirche, erhielten die Kommunionkinder zum ersten Mal die heilige Kommunion. Nach den Schlussgebeten und dem Segen, war es die Stadtkapelle, die auf dem Kirchenvorplatz die Kommunionskinder, Eltern, Verwandten und die vielen Gäste mit flotten Weisen unterhalten hat.