Meßkirch Meßkirch sucht weiteren Klärwärter

Die Stadt Meßkirch übernimmt die Betreuung von zwei weiteren Kläranlagen. Das Team soll daher um einen Mitarbeiter aufgestockt werden.

Meßkirch/Beuron – Bislang sind bei der Stadt Meßkirch drei Klärwärter angestellt und bilden ein gut eingespieltes und verlässliches Team, berichtet Tiefbauamtsleiter Uwe Winkler. Nach Leibertingen und Sauldorf wird die Stadt Meßkirch nach einem Beschluss des Beuroner Gemeinderats ab Herbst auch die Betreuung der beiden Kläranlagen in Beuron und Neidingen übernehmen. Aus diesem Grund soll das Klärwärter-Team demnächst um einen Mitarbeiter aufgestockt werden.

So weit, so gut. Aber der Arbeitsmarkt für voll ausgebildete Klärwärter ist so gut wie leer gefegt. Das ist einer der Gründe, warum sich die Gemeinde Beuron nicht in der Lage sieht, eine eigene Fachkraft für die Betreuung seiner Anlagen einzustellen. Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller machte im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung aber noch auf ein weiteres Problem aufmerksam: "Eine Fachkraft genügt nicht. Wir bräuchten für den Urlaubs- oder den Krankheitsfall unbedingt noch einen zweiten Klärwärter." Bisher werden die beiden Klärwerke der Donautalgemeinde von Sigmar Blender betreut. Er erhält im Bedarfsfall Unterstützung von Bauhof-Mitarbeiter Martin Hotz. In diesem Jahr erreicht Blender die Altersgrenze und geht deshalb in den Ruhestand. Osmakowski-Miller zeigte sich erfreut darüber, dass Blender sich bereit erklärt habe, bis zur Übernahme an Bord zu bleiben.

Es gibt zwei Wege, um Klärwärter zu werden. Da gibt es zunächst den ganz normalen Ausbildungsweg mit Lehre und Prüfungen bis hin zum Klärmeister. Fachleute mit diesem Ausbildungsweg sind schon seit Jahren auf dem freien Arbeitsmarkt nicht zu bekommen. Wie fast überall in der Region geht Meßkirch den zweiten Weg. Winkler betont "Wir suchen nach einem bereits voll ausgebildeten Schlosser oder Elektriker. Über Zusatzkurse und Weiterbildung wird dieser Mitarbeiter dann zum Klärwärter." Das bedeute eine eineinhalb- bis zweijährige Einarbeitungszeit.

Warum bildet die Stadt nicht selbst ihre Nachwuchskräfte aus? Dafür gibt es nach Auskunft des Tiefbauamtsleiters zwei Gründe. Zum einen sei der Betrieb zu klein, um einen Azubi wirtschaftlich darstellen zu können. Zum anderen aber bräuchte die Stadt dann einen Klärmeister mit Ausbildungsbefugnis. Und genau diese Fachkräfte sind in der Region so gut wie nicht zu finden. Von den drei heutigen Klärwärtern haben zwei eine Schlosserausbildung und einer ist Raumausstattermeister. Für die Qualität der Aus- und Weiterbildung ist der Fachverband "Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall" der Garant. Das Gehalt oder die Arbeitszeiten sind aus Sicht von Uwe Winkler keine Argumente gegen den Job. Das Gehalt entspräche dem eines Facharbeiters, dazu kommen Zulagen und Freizeitausgleich für die Rufbereitschaft.

Personalsituation

Das Meßkircher Klärwärter-Team hat außer den Kläranlagen in Meßkirch, Bichtlingen und Thalheim noch insgesamt 43 Außenbauwerke, wie beispielsweise Regenüberlaufbecken, zu betreuen. Nach Auskunft der Kreisverwaltung gibt es im Kreis Sigmaringen derzeit 28 kommunale Kläranlagen, deren personelle Ausstattung von der Fachbehörde als "generell ausreichend" beschrieben wird. (hps)