Meßkirch Meßkirch: Brennende Lagerhalle fordert Feuerwehr

Rasch konnte die Feuerwehr Meßkirch in der Nacht auf Sonntag den Brand in einer Lagerhalle löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Brand in einer Lagerhalle, informiert die Polizei. Durch das schnelle Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und damit ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Gegen 5.45 Uhr erwachte ein Bewohner durch Knistergeräusche des Feuers aus der angrenzenden Werkstatt. Zu diesem Zeitpunkt brannten bereits eine Kunststoffkiste mit einem Sack Holzpellets, der Holzfußboden, die Wandverkleidung sowie ein Holzfensterrahmen. Vermutlich wurde der Brand durch unsachgemäßen Umgang mit Glutresten aus einem Ofen durch den Bewohner selbst verursacht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.