Meßkirch Mensch und Tier in der Manege: Zirkus Manuel Weisheit gastiert in Meßkirch

Mensch und Tier in der Manege: Zirkus Manuel Weisheit gastiert in Meßkirch

Der Zirkus Manuel Weisheit aus Neustadt bietet drei Tage lang Vorstellungen in Meßkirch.

Der Zirkus Manuel Weisheit aus dem rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraßegastiert in Meßkirch. Im rund zweistündigen Programm erwartet die Besucher unter anderem die Handstandartistik der Gebrüder Weisheit, Tempojonglage, Luftartistik hoch unter der Zeltkuppel und ein Messerwerfer. Zirkusdirektor Manuel Weisheit präsentiert tiergerechte Dressuren mit amerikanischen Miniponys und springfreudigen Lamas.

Tiertrainer Sascha Prehn tritt mit vier sibirischen Tigern im Manegenrund auf, wie der Zirkus mitteilt. Und zum Thema Tierhaltung heißt es: "Schon bevor es überhaupt eine Tierrechtsbewegung gab, war unsere Tierhaltung stets transparent. Bei uns gibt es keine abgesperrten Bereiche. Der gesamte Zirkus und alle Stallungen sind den ganzen Tag über kostenlos und ohne Anmeldung frei zugänglich. Jeder Bürger soll sich selbst ein Bild der Haltungsbedingungen machen können." Diese richten sich dem Zirkus zufolge nach den sogenannten Zirkusleitlinien, die vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit Tierschutzverbänden, Zoologen und Verhaltensforschern für jede einzelne Tierart spezifisch festgesetzt wurden.

Zum Programm gehört auch Tim Thomson, der zehn Teller gleichzeitig auf dünnen Bambusstäben rotieren lassen kann, und Jasmin Quaiser beweist ihr Können, indem sie bis zu 40 Hula-Hoop-Reifen auf einmal unter Kontrolle behält. Abgerundet wird das Programm durch Kraftakrobatik an den römischen Ringen, Schlangenmädchen und einen Außerirdischen namens Pinky Slinky. In dem fantasievollen Kostüm steckt Janette Weisheit. Außerdem sorgt Clown Dave zwischen den Darbietungen für gute Laune. Das Programm dauert etwa zwei Stunden inklusive 15 Minuten Pause.

Vorstellungen sind am Freitag, 12. Mai, um 17 Uhr, Samstag, 13. Mai, um 15 und 19 Uhr sowie am Sonntag, 14. Mai, um 15 Uhr. Der Zirkus steht an der Schnerkinger Straße. Die Eintrittskarten kosten für Kinder zwischen 11 und 19 Euro, für Erwachsene zwischen 14 und 22 Euro. Kassenöffnung ist jeweils 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn.