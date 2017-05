Meßkirch Menninger Jungstörche stehen gut im Futter

Die Storchenbeauftragte Ute Reinhard hat die vier Jungstörche auf dem Strommast beim Gemeindesaal beringt und gewogen. Allen vier Störchen geht es gut, Reinhards Schätzung nach sind sie um den 20. April herum geschlüpft.

Meßkirch-Menningen (km) Den vier Jungstörchen im großen Storchennest auf dem Strommast beim Gemeindesaal hat Storchenbeauftragte Ute Reinhard aus Irndorf einen Besuch abgestattet. Neugierig schauten zwei Jungstörche über das große Nest auf dem Strommast hinab, als die Feuerwehrleiter langsam hoch kam und Ute Reinhard schließlich die Jungstörche sehen konnte. Jedoch: kein Schnabelgeklapper oder Flügelschlag. "Jetzt stellen sich alle tot", bemerkt Ute Reinhard, die jahrelange Erfahrungen hat. Doch die Augen der jungen Störche registrieren die Bewegungen der Storchenbeauftragten, die schnell ein Tuch über die jungen Vögel legt und sie somit beruhigt.

Ute Reinhard nimmt sich jedes Storches einzeln an. Gesichert am Korb der Feuerwehrleiter muss sie sich etwas hinauslehnen, damit sie ihrer Arbeit direkt am Storchennest nachgehen kann. Nach einigen Streicheleinheiten über das weiße Gefieder mit den schwarzen Einlagen wird der Erkennungsring am Fuß befestigt, sorgsam wird auch der lange Schnabel geöffnet und vorsichtig von Unrat gereinigt und schließlich wird jeder Jungstorch gewogen.

Nach Schätzung von Ute Reinhard sind die Jungstörche um den 20. April geschlüpft und haben innerhalb der sechs Wochen sehr gut zugelegt. Der Gewichtigste der Vier wiegt 3,55 Kilogramm, der zweite 2,75 und der dritte 2,55. Der kleinste Storch wog 2,35 Kilogramm. "Alle Vier haben gute Überlebenschancen", sagte Ute Reinhard. Dann ging es mit dem Feuerwehrkorb wieder abwärts.

Die erfassten Daten hielt Reinhard für statistische Zwecke gleich in einer Tabelle fest. Die Altstörche wurden 2011 geboren, einer von ihnen stammt aus Frickingen-Altheim, der andere aus Möggingen im Kreis Konstanz. Die Erfahrungen mit Störchen bekam Ute Reinhard von ihrem früheren Lebenspartner, sie hat sich seither über Jahre intensiv mit den Tieren befasst, sodass sie seit 2001 als Storchenbeauftragte für den Regierungsbezirk Tübingen zuständig ist. Derzeit ist sie mit der Beringung von Jungstörchen mehr als ausgelastet. Zu ihrem Job gehören auch Statistik und die Beobachtung des ersten Anflugs der Störche und der Brutzeit mit bis zu sechs Eiern, die 30 bis 33 Tage dauern kann und von Männchen und Weibchen übernommen wird.