Meßkirch Martin-Heidegger-Gymnasium: Niklas Hermann schafft Abi mit Note 1,0

Die Abiturprüfungen am Martin-Heidegger-Gymnasium sind abgeschlossen. Alle 52 Schüler haben das Abitur bestanden. Der Notendurchschnitt liegt bei 2,3.

Meßkirch – Mit den mündlichen Prüfungen wurde am gestrigen Donnerstag das Abitur am Martin-Heidegger-Gymnasium abgeschlossen. Die Prüfungen fanden unter dem Vorsitz von Oberstudiendirektor Christian Schenk vom Gymnasium Albstadt-Ebingen statt. Es gab Präsentationsprüfungen in den Fächern Ethik, Geschichte, Gemeinschaftskunde und Geografie sowie zusätzliche mündliche Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Gemeinschaftskunde, teilt das Gymnasium mit. Schulleiter Eberhard Müller gab den 52 Prüflingen die Ergebnisse bekannt und freute sich über die vielen herausragenden Leistungen. Besonders freute er sich darüber, dass alle Schüler, die zur Prüfung angetreten waren, bestanden haben und dies mit dem sehr erfreulichen Durchschnitt von 2,3. Dem Abiturienten Niklas Hermann konnte er zur Bestnote 1,0 gratulieren.

52 Absolventen

Über die bestandene Abiturprüfung freuen sich aus Meßkirch: Laura Back, Leonie Braunschweig, Eda Durmazoglu, Melanie Giesbrecht, Celine Hantmann, Jonas Henkel, Salina Herbst, Sabina Ilies, Florian Kalisch, Merve Kandemir, Johannes Kettschick, Benjamin Merkel, Mirco Meyer, Julia Oschwald, Artur Romanenko, Jonatan Roscher, Laura Schafheutle, Tobias Schwarz, Nina Singler, Noah Ströhle und Marius Tübinger.

Des weiteren Benedikt Vögtle (Langenhart), Marie Backhaus (Rengetsweiler), Michaela Degen und Matthias Scheu Rohrdorf, Mona Glantschnig (Sauldorf), Jakob Greinacher, Maximilian Heitzmann, Khea Hensler und Nico Vogt aus Bichlingen, Rebecca Frenzel, Mihnea Morar und Niklas Sprenger aus Boll sowie Sarah Moser und Luca Luisa Weidele aus Rast, Jeremias Böhler (Reute), Lara Bleile, Mathias Liehner, Sarah Müller und Simon Steigerwald aus Thalheim, Oliver Buck (Kreenheinstetten), Laura von Briel (Altheim), Madeleine Dreher (Walbertsweiler), Johannes Kille und Elias Konstanzer aus Kappel, Dilara Aygün, Selina Beck und Manuel Dufner aus Göggingen, Sanja Frey, Christian Fritz und Niklas Hermann aus Buchheim sowie Alina Schober aus Volkertsweiler.