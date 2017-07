vor 58 Minuten Sandra Häusler Meßkirch Martin-Heidegger-Gymnasium: Fünft- und Sechstklässler begeistern mit Musical "König Keks"

Das Musical von Chor und Theater-AG der Unterstufe am Martin-Heidegger-Gymnasium mit rund 100 Mitwirkenden ist ein alljährlicher Höhepunkt zum Schuljahresende für die Fünft- und Sechstklässler. Ein halbes Jahr hatten sie motiviert und engagiert auf die Aufführungen von "König Keks" hingearbeitet, Texte geübt, gebastelt, getanzt und gesungen, was die Kehle hergab. In zwei voll besetzten Vorstellungen in der Halle am Feldweg wurden sie dafür mit begeistertem Applaus belohnt.