Meßkirch Marko ist neuer Diriget des Musikvereins Rohrdorf

Alois Kille hat bei der Jahresversammlung des Musikvereins Rohrdorf 1873 im Gasthaus "Schiff" den Dirigentenstab an seinen Nachfolger Marko Stauß übergeben. "Veränderungen gehören einfach zum Leben, geben uns eine Chance, nach vorne zu gehen, neue Wege zu gehen", unterstrich die Vorsitzende Elke Bauer und überreichte Kille ein Dirigenten-Schraubenmännchen als Erinnerung.

Alois Kille hatte vor sieben Jahren aus den Reihen der Musikanten heraus die Kapelle übernommen und sich durch Lehrgänge fortgebildet. Bauer lobte: "Gemeinschaft und musikalisches Vorankommen standen für dich immer im Vordergrund." Kille wird dem Musikverein Rohrdorf als Tenorhornspieler erhalten bleiben. Für seine neuen Aufgaben als Dirigent des Musikvereins Hundersingen wünschte ihm die Vereinsvorsitzende weiterhin musikalische Erfolge.

"Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören": So betitelte Alois Kille die Entscheidung im Oktober vergangenen Jahres, das Dirigat abzugeben. Sein Wirken sei von Kameradschaft geprägt gewesen, man habe musikalisch viel erreicht und auch neue musikalische Kultur entdeckt, zählte er auf. Bewegt dankte er Musikern und Vorstand für das Erreichte und die Zusammenarbeit und wünschte dem Musikverein mit dem neuen Dirigenten Marko Stauß viel Erfolg.

"Es ist unüblich, dass ein Nicht-Rohrdorfer vor der Kapelle steht", stellte sich Marko Stauß vor. Der 25-jährige gebürtige Hechinger studierte in Sigmaringen und ist seit drei Jahren im Dirigentengewerbe tätig. Im März übernahm er die Führung im Musikverein Rohrdorf. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER gab der neue Dirigent an, dass in diesem Jahr zunächst darum gehe, sich kennenzulernen und zueinanderzufinden. Es gelte, 38 Charaktere zu einem Klangkörper zu formen. Ab dem nächsten Jahr will der junge Dirigent "in die Vollen gehen" und eine "schöne Notenmappe" für die Sommerauftritte zusammenstellen.

Wie die Anwesenden von Elke Bauer erfuhren, zählt der Verein zum Jahresende 38 aktive Musikanten, davon sind 33 über 18 Jahre alt. Das Durchschnittsalter beträgt 30 Jahre. Im Ausblick auf das Jahr wies Bauer neben bereits acht terminierten Auftritten auf das traditionelle Maibaumstellen, das Sommerfest, die Teilnahme am Kreismusikfest in Ablach und das Jahreskonzert am 9. Dezember mit der Musikkapelle Menningen in Menningen hin. Lisa Braun informierte über die Jugendarbeit, die Aktivitäten der gemeinsamen Jugendkapelle mit Meßkirch, Heudorf und Rohrdorf, deren Leitung Zsombor Rethy übernommen habe, und das Junge Ensemble unter der Leitung von Alexandra Kramer. 16 der 18 aktiven Jungmusikanten sind in Ausbildung. Vier davon legten im vergangenen Jahr mit Erfolg die D1-Prüfung ab.