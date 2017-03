Meßkirch Manga und Anime schöpfen aus einer alten Tradition

Die Ausstellung "Götter, Krieger und Dämonen. Vom japanischen Holzschnitt zu Manga und Anime" hat in der Kreisgalerie eröffnet. Sie behandelt den Ursprung japanischer Comics und Trickfilme und umfasst viele Leihgaben aus der Partnerstadt Kahoku.

Wie stark die modernen Manga (Comics) und Anime (Trickfilme) durch den japanischen Holzschnitt geprägt sind, zeigt die Ausstellung "Götter, Krieger und Dämonen. Vom japanischen Holzschnitt zu Manga und Anime" in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss. Zur Eröffnung sprachen die beiden Leihgeber Hannspeter Kunz und Günter Beck. Jim Franklin und Hiroko Sugino stimmten die zahlreichen Besucher mit der japanischen Bambusflöte auf die Landschaft und die Zeit der Hochphase des japanischen Holzdrucks ein.

Dem Ausstellungsmacher Edwin Ernst Weber gelinge es immer wieder, Ausstellungen zu konzipieren, die zu Meßkirch passen, erläuterte Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick bei der Begrüßung der Vernissage-Gäste. Durch die enge Verbundenheit mit der japanischen Partnerstadt Kahoku sei das Thema, wie sich die traditionelle japanische Kunst in der modernen Welt zeigt, gut gewählt. "Die Stadt Kahoku hat weder Mühen noch Aufwand gescheut, um Leihgaben zu schicken", berichtete Zwick und dankte dabei besonders Irene Graf, die dieses in der japanischen Partnerstadt managte. Sie schickte zwei Kamishibai (Papiertheater) und drei Manga mit Sagen aus Unoke und aus Takamatsu sowie zu Leben und Werk des Philosophen Nishida Kitaro. Ebenso galt sein Dank allen Mitwirkenden.

Hannspeter Kunz aus Sigmaringen führte aus, wie die Bildkultur im alten Japan, in der Edo-Zeit, entstand und wie sich diese bis in die Neuzeit entwickelte. Der technisch ausgefeilte Holzschnitt der Edo-Zeit (1603-1868) verdiene es durchaus, das Attribut "Populärkultur" zu bekommen, denn sie "ist in Japan die erste nicht-aristokratische Kunst in der Gestalt eines kommerziell ausgerichteten Massenmediums", führte Kunz aus. Am Beispiel der Wassergeister, der Kappas, erläuterte er, wie Ängste mithilfe der Sagen und Legen um die Geister auf humoristische Art und Weise neutralisiert werden konnten.

Der Impulsgeber der Ausstellung, Günter Beck aus Pforzheim, zeichnete den Weg von den japanischen Drucken und Büchern aus der Edo-Zeit bis zu den modernen Manga und Anime nach. Bei der Erklärung der Manga versuchte er, diese auf einen einfachen Nenner zu bringen: "Es sind Geschichten, die in Bildern und mit wenig Text erzählt werden." In Japan werde allerdings die Manga-Form nicht nur für Bildgeschichten zur Unterhaltung benutzt, sondern auch für Bildung und Information, für Hobbys, Biografien, Berufsausbildung, beispielsweise Manga für Krankenpflege, für das Sprachenlernen und für öffentliche Bekanntgaben.

Beim Rundgang durch die üppige Anzahl an Exponaten kann der Leser erkennen, aus welchem Ideenfundus die modernen Manga und Anime-Filme schöpfen. Es finden sich die Helden und Bösewichte, Erotik, Schönheit, Komik und Satire der japanischen Bild- und Erzähltradition wieder.

Eine herrliche Überleitung von den einführenden Worten zu der Vielfalt der Exponate bildete die Musik von Jim Franklin und Hiroko Sugino. Die Klänge ihrer Bambusflöten ließen den Geist und die Gedanken zu den japanischen Legenden und Mythen reisen.

Begleitprogramm