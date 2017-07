Meßkirch Manche Fahrten enden hier: Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr auf B 311

Bei einer großangelegten Kontrolle des Schwerlastverkehrs auf B 311 hat die Verkehrspolizei in fünf Stunden 24 Lastzüge und Gefahrguttransporte überprüft. Zwei Fahrzeuge wurden komplett aus dem Verkehr gezogen.

Meßkirch – Der Blick von unten auf den Boden des Anhängers eines bulgarischen Lastzuges lässt selbst einen technischen Laien schaudern. Überall Rost. Doch dann ist Andreas Bleile zur Stelle. Der Verkehrspolizist aus Sigmaringen leitet an diesem Tag die Schwerlastverkehrskontrolle auf der Bundesstraße 311 vor Meßkirch. Die Transporter werden von der Motorradstreife aus dem Verkehr gezogen und zum Platz vor der Stadthalle gelotst.

Doch zurück zu dem beanstandeten Lastzug aus Bulgarien. Bleile erläutert: "Sehen Sie hier, das sind die Druckluftbehälter, die für das Funktionieren der Bremsanlage unabdingbar sind." Der starke Rostbefall könnte darauf hindeuten, dass die Druckluftbehälter plötzlich undicht werden könnten. Die Räder würden dann automatisch blockieren. Was das bei Tempo 80 auf der Autobahn oder auch der B 311 bedeuteten würde, könne sich jeder Verkehrsteilnehmer selbst vorstellen. Andreas Bleile ruft seinen Kollegen Jörg Reizner hinzu. Beide Beamte sehen sich das Fahrzeug noch einmal genau an und kommen übereinstimmend zu dem Entschluss: Der Truck muss zum TÜV. Das erfordert einen gewissen bürokratischen Aufwand. Bleile: "Wir dürfen das von uns aus nicht entscheiden. Wir müssen zunächst mit dem Sachbearbeiter im Landratsamt Rücksprache nehmen. Er muss dann entscheiden, ob er unserem Vorschlag folgt."

Die Antwort aus Sigmaringen ist bald da. Auch der Sachbearbeiter ist nach den Schilderungen der Beamten vor Ort der Auffassung, dass in diesem Fall der TÜV an der Reihe ist. Die Motorradbeamten bilden ein Konvoi und liefern Truck und Trucker beim TÜV ab. Später wird zu erfahren sein, dass der TÜV das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen hat. Theoretisch könnte die Spedition das Fahrzeug in Deutschland verschrotten. Es wird aber mit einem Tieflader abgeholt und nach Bulgarien zurückgebracht, wie Bleile berichtet.

Ein anderes Problem hat die junge Verkehrspolizisten Uschi Wolf. Sie berichtet: "Wir haben hier zwei Lastzüge aus Spanien, die Waschmaschinen geladen haben." Die Ladung sei aber nicht richtig befestigt. Die Fahrer dürfen erst weiterfahren, wenn der Mangel behoben ist. Doch in diesem Fall erweisen sich die Beamten als Freund und Helfer: Die Ordnungshüter arrangieren, dass Erich Schlegel vom städtischen Bauhof Bretter zersägt und sie so einpasst, dass die Ladung sicher gegen Verrutschen gesichert ist. Natürlich ist die Hilfe durch die Stadt nicht kostenlos. Zum Bußgeld wegen der unvorschriftsmäßig gesicherten Ladung kommt noch die Rechnung der Stadt Meßkirch für den Einsatz des Bauhofmitarbeiters.

Noch einmal zurück zum eingangs geschilderten bulgarischen Lastzug. Einsatzleiter Bleile berichtet: "Der Fahrer hat sich bei uns bedankt, dass wir seine Fahrt mit dem unsicheren Laster beendet haben."

Die Bilanz

Am Dienstag wurden in fünf Stunden 24 Lastzüge und Gefahrguttransporte kontrolliert. Acht Fahrzeuge sind in Deutschland zugelassen, die anderen kamen laut Einsatzleiter Bleile aus dem EU-Ausland. Es gab insgesamt 28 Beanstandungen wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten, wegen Fahrzeugmängeln oder anderer Verstöße. Zwei Fahrzeuge wurde die Weiterfahrt verboten. Das war außer dem bulgarischen Lastzug ein weiterer Truck, der aber nach erfolgter Reparatur weiterfahren durfte. (hps)

"Trucker aus Osteuropa sind arme Hunde"

Andreas Bleile, Einsatzleiter von der Verkehrspolizei in Sigmaringen, über die Hintergründe der Schwerlastverkehrskontrolle.

Herr Bleile, wir haben hier gerade den bulgarischen Lastwagen gesehen, der auf Ihre Veranlassung hin nun zum TÜV muss. Was sagen Sie dazu?

Angesichts der deutlich angerosteten Druckluftbehälter unter dem Hänger und sonstiger deutlicher Mängel war die Entscheidung, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, unumgänglich.

Was ist mit dem Fahrer?

Die Trucker aus Osteuropa sind wirklich arme Hunde. Sie werden schlecht bezahlt und oft mit technisch nicht sicheren Fahrzeugen in Richtung Westen geschickt.

Was verdient so ein Fahrer?

Mir sind Fälle bekannt, in denen vollzeitbeschäftigte Fahrer gerade einmal 500 Euro im Monat bekommen.

Warum gehen die Fahrer auf solche Arbeitsbedingungen ein?

Erstens brauchen sie das Geld für ihre Familien und wenn sie sich weigern, stehen Dutzende andere bereit, die diese Arbeit machen.