Meßkirch Mächtige japanische Bildtradition: Sammler Hannspeter Kunz kennt Manga und Anime

Sammler Hannspeter Kunz hat durch die Ausstellung "Götter, Krieger und Dämonen. Vom japanischen Holzschnitt zu Manga und Anime" in der Kreisgalerie geführt.

Bei einer Sonderführung durch die Ausstellung "Götter, Krieger und Dämonen. Vom japanischen Holzschnitt zu Manga und Anime" in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss erläuterte einer der beiden Hauptleihgeber, Hannspeter Kunz, den Kunststil der traditionellen japanischen Manga sowie die Bedeutung der Motive. Kunz ließ die Besucher in die Gedankenwelt Japans im 18. Jahrhundert eintauchen und schilderte, was sich davon in den Manga und Anime der Moderne widerspiegelt.

Edwin Ernst Weber, Leiter der Kreisgalerie, stellte den Sammler Hannspeter Kunz aus Sigmaringen vor. Er befasse sich seit vier Jahrzehnten mit dem japanischen Farbholzschnitt. Die Fülle an Exponaten in der Ausstellung gebe einen Eindruck von der riesigen Menge an Material, so Hannspeter Kunz, denn allein ein einziges Manga-Buch bestehe aus 200 Seiten mit 800 bis 1000 Bildern. Manga-Bücher gehörten bereits seit dem 18. Jahrhundert zur Populärkultur mit Massenproduktionscharakter.

Geisterglauben gehört zu Manga

Nach einem kurzen historischen Exkurs sowie der Erläuterung des Holzschnittes stellte Hannspeter Kunz den japanischen Geisterglauben vor und beschrieb anhand einiger Geisterabbildungen auf unterhaltsame Weise, wie er wirkte. "In Manga spielen Gespenster eine große Rolle", erklärte der Leihgeber. Verstorbene und Ermordete könnten beispielsweise als Gespenster die Hinterbliebenen heimsuchen. Doch auch Humor und Ironie sei auf den Blättern zu entdecken. Am Beispiel des Bildes "100 Drehungen des Rosenkranzes" von Kyosai Kawanabe (1831 bis 1889) beschrieb er, wie diese politische Satire aus dem Jahr 1864 aufgebaut ist. Es handle sich um die Auseinandersetzung innerhalb Japans, wie weit sich das Land dem Westen gegenüber öffnen sollte. Die modernen Manga seien inhaltlich der japanischen Tradition verbunden, die technischen Möglichkeiten hätten sich jedoch durch den Einfluss der Amerikaner weiterentwickelt.

Am Dienstag, 4. April, 19.30 Uhr, wird im unteren Turmzimmer des Schlosses der Film "Chihiros Reise ins Zauberland" des Regisseurs Hayao Miyazaki gezeigt. Er ist der weltweit am meisten mit Preisen ausgezeichnete Film.