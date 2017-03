Meßkirch Lösungen für den Fuß- und Radverkehr

Der jüngste Workshop mit der Rapp Trans AG zur Verkehrsentwicklung in der Meßkircher Innenstadt benannte einige Lösungsansätze auch für den Bereich des Fußgänger- und des Radverkehrs:

Mit Enttäuschung hatte die Stadtverwaltung jüngst auf die Kritik der Vorsitzenden der Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) an den Plänen für eine geänderte Verkehrsführung in der Innenstadt und an einer Umordnung der derzeitigen Parksituation reagiert. "Was für Chancen hinter dem Konzept stehen, wird nicht verstanden", hatte Bürgermeister Arne Zwick in einem Pressegespräch betont, bevor er kurz darauf auch aus den Reihen der CDU-Gemeinderatsfraktion Gegenwind in Sachen Verkehrsführung und Parksituation erhielt.

Zwick hatte dargelegt, dass das Verkehrsentwicklungskonzept Teil des integrierten Stadtentwicklungskonzepts ist, das wiederum Voraussetzung für die Beantragung einer neuen Runde des Stadtsanierungsprogramms ist. Dieses Programm, unterstrich Zwick bei dem Pressegespräch im Vorfeld der Ratssitzung, sei das wichtigste Werkzeug überhaupt, um in der Stadt etwas zu bewegen. Während bei zwei Bürger-Workshops im Schloss vor allem Kritik seitens von Innenstadt-Händlern an Änderungen bei der Parksituation und der Verkehrsführung laut wurde, beinhaltet das Verkehrsentwicklungskonzept noch mehrere andere Aspekte.

Nebst der Anpassung der Verkehrsführung in der Kernstadt, der Umgestaltung von Straßenräumen und einer Überarbeitung der bestehenden Parkraumbewirtschaftung ging es so unter anderem auch um die Schaffung sicherer und komfortabler Wegeverbindungen für den Fuß-und Radverkehr sowie um die Bereitstellung von alternativen Mobilitätsangeboten, wie Wolfgang Wahl, Leiter des Freiburger Büros der beauftragten Rapp Trans AG, vorgestellt hatte. Bei dem ersten Workshop im September war so bereits von den Teilnehmern auf zu hohe Geschwindigkeiten vor dem Kindergarten in der Jahnstraße hingewiesen worden, es hatte Beschwerden über die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Rad und über den Mangel an Radabstellanlagen gegeben. Zudem wurde ein Rad- und Fußweg entlang der Ablach als wünschenswert beschrieben und festgestellt, dass das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) allgemein sehr negativ wahrgenommen werde. Maßnahmen zur nachhaltigen Mobilität sollten so im Vordergrund stehen.

Als die Problematik in diesem Bereich wurde beim jüngsten Workshop der schlechte Zustand der Gehwege erkannt sowie Lücken im Radroutennetz. Es ging um einen sicheren Schulweg und darum, dass Kreuzungsbereiche und Querungsstellen im Hauptwegenetz des Fußverkehrs nicht ausreichend für gehbehinderte Personen behindertengerecht gestaltet seien.

Als konkrete Maßnahmen für die Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs in der Stadt wurden bei diesem Workshop dann die folgenden Maßnahmen vorgeschlagen: Die Signalisierung einer potentiellen Gefahrenstelle durch eine entsprechende Markierung auf der Fahrbahn am Knoten Conradin-Kreutzer- und Grabenbachstraße, vor der Grund-und Werkrealschule und vor dem katholischen Kindergarten St. Raphael in der Jahnstraße. Zudem die Ausbesserung des Gehwegs in der Pfullendorfer Straße, die Planung eines Rad- und Fußwegs entlang der Ablach, das Anbringen von Schutzstreifen für den Radverkehr in der Schnerkinger, Mengener, Stockacher, Ziegelbühl- und in der Grabenbachstraße.

Weiter sollte es zu einer Verbesserung der Fuß- und Radverkehrsverbindung von der Kernstadt in Richtung Campus Galli kommen, die Wege entlang der K 82 20 und der B 313 sollten mit entsprechenden Markierungen versehen und die Lücke in der Beschilderung des Radroutennetzes an der Schnerkinger Straße geschlossen werden. Ferner wurde die Installation von neuen Radabstellanlagen am Schloss, vor dem Rathaus sowie im Bereich des Adlerplatzes vorgeschlagen.

Um gegen zu schnelles Fahren vorzugehen wurden ebenfalls eine Reihe an Maßnahmen vorgeschlagen. Dazu gehörte die Installation von Geschwindigkeitstafeln am Sandbühlweg und vor dem Kindergarten St. Raphael sowie die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30km/h in der Grabenbachstraße und der Kreutzer-Straße zwischen dem Knoten Kreutzer- und Grabenbachstraße sowie der der Grund- und Werkrealschule und auf der Stockacher Straße zwischen dem Knoten Tuttlinger- und Stockacher Straße sowie Stockacher- und Ziegenbühlstraße.

Zum weiteren Verlauf hatte Wahl festgehalten, dass das Konzept im Gemeinderat abgestimmt werden und es zu einer Priorisierung der Maßnahmen kommten sollte. Die Wirkungen der Maßnahmen sollten nach ihrer Realisierung überprüft werden. So hatte auch Zwick betont, dass es bei Änderungen der Verkehrsführung zu einer Probephase kommen sollte.

ÖPNV

Zum ÖPNV gab es folgende Empfehlungen: eine Reaktivierung der Ablachtalbahn; eine Expressbuslinie nach Sigmaringen, Stockach und Tuttlingen; eine Anbindung des Campus Galli an den ÖPNV; die Umgestaltung innerstädtischer Bushaltestellen nach dem Vorbild des Adlerplatzes und die Prüfung einer Bürgerbus-Einführung. (mos)