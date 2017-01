Meßkirch Lisa Catena tritt im Schlosskeller auf: Von Hippies und dem Bankgeheimnis

Kess und mit frischem Sprachwitz amüsierte die Schweizer Kabarettisten Lisa Catena das Publikum im Schlosskeller. Dabei nahm sie die Kindheit in einer Hippie-Kommune aufs Korn sowie den täglichen Wahnsinn mit Zertifizierungslabels, Allergien-Explosion, dem Kult ums Essen, Fußball-Liebe, Religion und Extremismus.

"Verstehen Sie mich, wenn ich hochdeutsch spreche?", wollte Catena von ihrem Publikum wissen, das lachend bejahte. Das sei prima, denn Englisch könne sie noch viel weniger, ebenso wie ihre Schweizer Landsleute. Die kämen im Ländervergleich gerade mal auf Platz 19. Die Schweiz sei ja ein Land, in dem vier Sprachen gesprochen werden. "95 Prozent der Schweizer können sich in der anderen Landessprache nicht einmal bis zum Bahnhof durchfragen", gestand sie.

Ein Sprachproblem ganz anderer Art habe sie in Bayern erlebt, wo sie am Bahnhof ein "Birli" bestellt habe. Gekommen sei dann eine ganze Blumenvase voll Bier. "Unglaublich, das einzig monströse, das in der Schweiz auf den Tisch kommt, ist die Rechnung", erklärte sie ihrem deutschen Publikum, das wissend auflachte. Das "68er-Ding" habe sie durch ihre Eltern miterlebt. Sie sei in einer Kommune, einem alten Bauernhof im Berner Oberland, aufgewachsen. "Dicke Luft gab es dort nur durch die Moschus-Räucherstäbchen", beschrieb sie die Idylle. Im Sommer sei die Familie nach Indien in einen Yoga-Ashram gegangen, um sich zu finden. "Ich habe mich früher immer gefragt, wer uns dort versteckt hat."

Die Kabarettisten nahm auch gerne die Neutralität der Schweiz, das Bankgeheimnis und die direkte Demokratie auf die Schippe. Ja, die Schweiz habe auch ein Flüchtlingsproblem. Viele suchten für ihr Geld Asyl, da sie vom iS bedroht würden: nämlich vom immensen Steuerbescheid. Sogar die Sachsen fühlten sich richtig wohl in der Schweiz, da ihr Dialekt dort als Hochdeutsch empfunden würde. Die direkte Demokratie verglich Catena mit einem typischen Käsefondue: Es geht immer um irgendeinen Käse, jeder darf darin herumrühren und am Schluss haben alle Bauchweh. Mit den vielen Labels auf Lebensmitteln verhalte es sich, wie mit der Religion. Man könne nichts überprüfen und müsse es einfach glauben. Aber der positive Effekt: Sie geben uns ein gutes Gefühl, ein Gefühl von Transparenz.

Bei Satire-Unverträglichkeit empfehle sie einen Umzug in die Türkei. Ihre Pointen seien alle lokal hergestellt. Sie setze auf den Fair-Witz und Pointen mit Freilauf. Nur einmal habe sie Kontakt zu einer Witz-Fabrik in Bangladesch aufgenommen. Die hätten dann nur Zeit für einen Witz gehabt, weil sie durch die Billigwitze von Mario Barth schon so ausgelastet seien. Ihr Tipp gegen Extremisten: Humor sei das stärkst Mittel gegen Ideologen. Und das will man ihr nach einem solchen Abend gerne glauben.

