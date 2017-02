Meßkirch Letzte Karte für den Kolpinball wird verlost

Der Kolpingfamilie am Samstag, 17. Februar, ist ausverkauft. Aber für alle, die keine Karte mehr bekommen haben, gibt noch eine letzte Chance, den Ball zu besuchen: Gemeinsam mit der Kolpingfamilie verlost der SÜDKURIER noch eine Eintrittskarte.

Am Samstag ist es wieder soweit: Die Kolpingfamilie Meßkirch lädt ein zum Fasnetsball in das Herz-Jesu-Heim. So wie auch schon bei den vorangegangen Bällen waren die Karten beim Vorverkauf, der in diesem Jahr an einem Abend Anfang Februar stattfand, mit einem Schlag weg.

Die Nachfrage war riesig und der Vorverkauf selbst wurde mit dem Ausschank von einem Gläschen Sekt an die Interessenten schon selbst zu einem kleinen Event, sagt Thomas Schlude, der zusammen mit Benedict Hermann für den Programminhalt des Balls zuständig ist. 277 Plätze werden im Saal belegt sein.

Nun haben die Verantwortlichen der Kolpingfamilie noch eine Karte übrig. Eine Ehrenkarte, die kurzfristig zurückgegeben werden musste und die sie nun gemeinsam mit dem SÜDKURIER verlosen möchten. "Es ist die absolut letzte Karte. Ein spezielles Angebot für alle Singles", sagt Schlude mit einem Lächeln.

Rund 75 Aktive werden am Samstag dazu beitragen, dass der Ball wiederum ein Erfolg wird. Das Orga-Team mit Thomas Löffler, Cornelia Riess, Marc Wischnewski und Matthias Henle wird dafür sorgen, dass es den Zuschauern an nichts fehlt.

Die Teilnahme

Das Mitmachen, um die Karte für den Kolpingball am morgigen Samstag ab 20 Uhr im Herz Jesu-Heim zu gewinnen, ist ganz einfach: Die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 27 anrufen, das Stichwort "Ball" sagen und den eigenen Namen sowie eine Telefonnummer nennen, unter der man tagsüber erreichbar ist. Der Ball wird nach einer vierjährigen Pause die erste Veranstaltung dieser Art sein. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG. Der Teilnahmeschluss ist am Freitag, 17. Februar, um 12 Uhr. Die Eintrittskarte wird dann am Eingang des Herz Jesu-Heims hinterlegt werden. Der Namen des Gewinners wird im SÜDKURIER veröffentlicht werden. Der SÜDKURIER wünscht allen Teilnehmern viel Glück. (mos)