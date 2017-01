Meßkirch Leser können Pflanzen-Ausstellung bei Irßlinger ansehen

Der SÜDKURIER öffnet Türen, hinter die man sonst nicht blicken kann: Ein Angebot für Gartenfreunde und für Leser mit einem grünen Daumen führt zum Pflanzen-Großhandel Irßlinger nach Meßkirch.

In der derzeitigen Messe des Pflanzen-Großhandels Irßlinger kommt fast ein bisschen Mainau-Flair auf. Dabei befinden sich die Gewächshäuser der Firma nicht am See, sondern in Meßkirch-Igelswies, unweit der B 311. Für den Endverbraucher ist die Messe, die sich an Händler richtet, verschlossen. Bis zu acht Stunden dauere der Gang durch die Gewächshäuser oder anders gesagt: Die Händler, die dort ihre Ware für die kommende Saison ordern, haben eine riesen Auswahl, die es ersteinmal zu sichten gilt, sagen Katrin Irßlinger und ihr Bruder Rüdiger, die beide in fünfter Generation in dem Familienbetrieb arbeiten.

Katrin Irßlinger fährt fort: "Einmal im Jahr haben wir unsere sogenannte Baumschul-Ordermesse, welche dieses Jahr ihr zwanzigstes Jubiläum feiert." Und diese Messe, die dem Endkunden normalerweise verschlossen ist, können SÜDKURIER-Leser nun erleben. "Es ist eine Chance, Einblick in unsere Branche zu bekommen und zu sehen, was es alles auf dem Markt gibt", sagt Katrin Irßlinger. Und: "In dieser Fülle sieht man das in keinem Gartencenter", ergänzt ihr Bruder. "Für jemanden, der gerne im Garten ist und für Pflanzenfreunde bietet sich das Mitmachen an."

Dabei sollten die Besucher natürlich auch viele Informationen über die ausgestellten Pflanzen erhalten. 3400 Produkte seien in der Ordermesse zu sehen, darunter auch Besonderheiten wie langsam wachsende Nadelhölzer. Gezeigt werden soll der Besuchergruppe indes auch die Eigenproduktion in den Gewächshäusern. Dort soll erläutert werden, wie die Aufzucht am besten gelingt.

Und wie Rüdiger Irßlinger fortfährt, werde es für die Besucher auch sehr interessant sein, das hinter dem Betrieb stehende Logistik-Konzept kennenzulernen. In der Saison während der Monate März bis Juni, beliefere das Unternehmen seine Kunden so dreimal wöchentlich, außerhalb der Saison zweimal die Woche. "Unsere Kunden erhalten durch unser Frischkonzept innerhalb von 48 Stunden ab Produzent ihre Pflanzen-Lieferung."

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1880 von Johann Irßlinger als eine Gärtnerei. Johann Irßlinger produzierte damals noch Baumschulware. Während des Krieges hat dann Albert Irßlinger einen reinen Gemüseanbau betrieben. Nach der Übernahme von Berthold Irßlinger wurde das Sortiment auf Pflanzen und Zierpflanzen geändert. Das war eine Neuheit, denn auf dem Land kannte man bislang nur Nutzpflanzen. Zu dieser Zeit wurden die ersten Gewächshäuser errichtet. Nach und nach hat man dann begonnen, mit Pflanzen aus Holland, Dänemark und Belgien zu handeln. Inzwischen ist Irßlinger Gartenbauprodukte hauptsächlich ein Pflanzengroßhändler. Gearbeitet wird in dem Unternehmen auf einer überdachten Fläche von rund zwei Hektar.

Bei "Der SÜDKURIER öffnet Türen" werden die Besucher in zwei Gruppen zu je 15 Teilnehmer durch den Betrieb geführt. Im Anschluss daran versammeln sich die Gruppen dann bei einem Imbiss und die Leser erhalten Gelegenheit, sich einen neuen Film über das Unternehmen anzusehen sowie weitere Fragen zu stellen.

Machen Sie mit!

30 SÜDKURIER-Leser erhalten am Mittwoch, 11. Januar, ab 14 Uhr die Gelegenheit, bei Irßlinger Gartenbauprodukte in Meßkirch viele interessante und nützliche Dinge über Pflanzen und deren Aufzucht zu erfahren. Wer bei der Aktion mit dabei sein möchte, sollte die Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 27 wählen, das Stichwort "Irßlinger" sagen sowie den eigenen Namen und die Adresse nennen. Bitte bei der Gelegenheit auch sagen, ob der Anrufer alleine oder mit einer Begleitung an der Aktion teilnehmen möchte. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG. Der Teilnahmeschluss ist am Montag, 9. Januar, um 10 Uhr. Die Teilnehmer werden ausgelost und im Falle einer Zusage telefonisch benachrichtigt. Der SÜDKURIER wünscht allen Teilnehmern viel Glück! (mos)