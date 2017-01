Meßkirch Leitishofer-Dorfweihnacht beschert hohe Spendeneinnahmen

Die eingesammelte Summe von 1700 Euro geht komplett an das Palliativnetz des Landkreises Sigmaringen. Ursprünglich sollte nur eine schöne weihnachtliche Aktion im Dorf stattfinden.

Sie waren selbst überrascht von dem überaus positiven Ergebnis ihrer Aktion beim vergangenen Weihnachtsfest: Das Team um Marina Grüninger, Klaus Binder und Tobias Molz, die sich mit einigen freiwilligen Helfern für die "Leitishofer-Dorfweihnacht" engagierten.

Dabei bestand ihre Motivation nicht nur darin, etwas Nettes und Stilvolles für die Weihnachtszeit im Dorf auf die Beine zu stellen, sondern auch dem Zweck, eine soziale Einrichtung im Landkreis zu unterstützen. So sei die Dorfweihnacht, wie auch schon in den Jahren zuvor, wieder für eine gute Sache veranstaltet worden. Es galt für die hauptsächlich aus der Region kommenden Besuchern, die sich im Hof des ehemaligen Gasthauses zum Ritter einfanden, eine entsprechende Atmosphäre mit weihnachtlicher Stimmung zu schaffen und besondere Köstlichkeiten den Gästen anzubieten. Die Musikkapelle Menningen sorgte mit ihren weihnachtlichen Weisen für die richtige und besinnliche Stimmung an diesem vorweihnachtlichen Samstagnachmittag, erinnern sich die Beteiligten. Außerdem war mit dem "Club 7" tatkräftige Helfer engagiert, die sich um die Bewirtung der vielen Besucher kümmerten. Die Menschen zeigten sich, sobald sie auf eine Spende für die Palliativmedizin angesprochen wurden, von der guten Sache angetan, wie Klaus Binder im Gespräch hervorhebt.

Unterstützung kam vom Gasthaus Adler in Leitishofen, dem Hühnerhof Scheck, der Metzgerei Reichle, der Bäckerei Hauff und Lösch sowie von Getränke Schröder, die für die Spenden-Aktion der Leitishofer-Jungmannschaft die entsprechenden Verköstigungen anboten. Auch Christbaumverkäufer Klaus Binder legte etwas dazu. Marina Grüninger vom Leitishofer-Team zog ein überaus positives Fazit der Dorf-Weihnacht: "Alles in allem sind wir mit dem Erfolg zufrieden, denn es ergab einen unübertroffen Spendenbetrag von 1700 Euro, der als Reinerlös erwirtschaftet wurde und komplett an die SAPV-Sigmaringen e.V. Palliativnetz übergeben werden konnte".