Meßkirch Langenharter Fasnachts-Fahrplan steht fest

Elferrat und Ledigenverein einigen sich über den Ablauf der närrischen Tage

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Obwohl in der Ortsteilgemeinde Langenhart kein fester Narrenverein existiert, trifft man sich zur Fasnacht im Dorf und feiert nach alter und heimischer Tradition. Besonders der Schmotizge Dunschtig und Fastnachtssonntag gelten als Höhepunkte. Der Elferrat besteht aus jungen Männern und zum Fasnachtssauftakt wird am Schmotzigen Dunschtig auch eine Narrenmutter gesucht. Der Narrenvater steht bereits mit Günter Beil fest. Bei ihm findet auch das morgendliche Frühstück statt. Das bunte Treiben beginnt im Dorf, mit Zigeuner und Piraten, die alte Fasnetssprüche vortragen und gleichzeitig um eine milde Gabe, wie Speck, Eier, oder Brot bitten. Um 13 Uhr treffen sich die Narren am Gemeindesaal, wo die Ledigen den Narrenbaum aufstellen, der Fanfarenzug spielt und es wieder heißt: "Würstle gibt's für alle Leit, b'sonders wenn ma Narro schreit."

Der Umzug zum Brigel-Hof beginnt um 14 Uhr. Voraus läuft der Fanfarenzug. Dahinter folgen Piraten, Zigeuner, Elferrat mit Narrenvater und Narrenmutter und das närrische Volk. Der Höhepunkt ist die festliche Trauung der Narreneltern durch Thomas Bücheler. Piratenspiele und lustige Einlagen sorgen für Unterhaltung bis in den Abend hinein. Traditionell gehört ab 17 Uhr das bekannte Langenharter Specksalatessen fest zur Fasnacht dazu. Der große Ball im Brigel-Hof beginnt um 20 Uhr mit Stimmungsmusik von Klaus Mühlhauser. Dort findet mit närrischen Einlagen, viel Witz und Humor die Piratenfasnet am Schmotizgen Dunschtig ihren fröhlichen Ausklang.

Für den großen Ledigenball am Fastnachtsonntag im Gemeindesaal hat sich besonders der Ledigenverein engagiert. Um 19.30 Uhr beginnt dort ein unterhaltsames Programm unter dem Motto Piratenfasnet. Mitwirkende sind die heimischen Vereine, die mit närrischen Pointen und heiteren Vorträgen für Abwechslung sorgen. Für die passende Musik an diesem Abend sorgt Günther Hafner, der durch die Band Filderspatzen bekannt ist. Mit dem Fällen des Narrenbaums durch die Mitglieder des Ledigenvereins findet die närrische Zeit am Fastnachtdienstag ihren gemütlichen Abschluss.