Leibertingen Landwirte tauschen sich bei Kreisverbandsversammlung aus

Viele Mitglieder nehmen an der Kreisverbandsversammlung des BLHV Stockach in Heudorf teil.

Meßkirch (stb) Der Kreisverband Stockach ist einer der 17 Kreisverbände des Badisch Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV). Insgesamt werden darin etwa 17 000 Mitgliedsbetriebe organisiert. Kreisverbandsvorsitzender Franz Käppeler ging in seinem Bericht auf die Bedeutung der Sozialwahlen der Sozialversicherung ein. "Nur wer den Fragebogen zu seinem Betrieb ausfüllt und nach Kassel sendet, kann nachher auch wählen", mahnte Käppeler bei der Verbandsversammlung im Gasthaus Adler in Meßkirch-Heudorf an. Es sei wichtig, dass der süddeutsche Raum gut vertreten sei.

Ein direkter Kontakt zum Ministerium für Ländlichen Raum biete sich am Freitag, 3. März, in Bonndorf bei der Landesversammlung des BLHV, bei der Landwirtschaftsminister Peter Hauk zum Thema "Landwirtschaft hat Zukunft – Agrarpolitik in Baden-Württemberg" sprechen wird. "Es wäre gut, wenn die Landesversammlung recht gut besucht wäre", sagte Käppeler und ergänzte: "Ich kenne keinen Landwirt, der der Verwaltung oder dem Minister nicht irgendwas zu sagen hätte." Mitfahrgelegenheit wird mit einem Bus angeboten. Stationen sind in Meßkirch um 7 Uhr, Stockach 7.25 Uhr, Engen 7.45 Uhr, Hüfingen 8.15 Uhr.

Nachholbedarf sieht Käppeler im Bereich Mitgliederverwaltung. Damit man Informationen oder Anfragen gezielt und effizient an die Betriebe senden kann, sollen detaillierte Informationen zu den Strukturen der Mitgliedsbetriebe erhoben werden. Holger Stich berichtete als Bezirksgeschäftsführer vom Bezirk Stockach mit den Kreisverbänden Stockach, Überlingen, Pfullendorf und Konstanz mit etwa 60 Ortsverbänden. 2016 wurden einige Fusionen von kleineren Verbänden vorgenommen. Von den 20 Mitarbeitern der Geschäftsstelle seien 17 im Bereich Steuer tätig. Stich forderte die Anwesenden auf, Rückmeldungen zu geben, wo der Schuh drückt, damit man darauf reagieren könne.

Abgeschlossen wurde die Versammlung mit einem Vortrag von Bernhard Hauser und Albert Frey zu ihrem Reiseprojekt "Mit dem Schlauchboot auf der Donau von der Quelle bis ins Schwarze Meer".