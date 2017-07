Meßkirch Kurzschluss führt zu Stromausfall

Am Mittwoch kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Stromausfall in Meßkirch, Sauldorf und Schwackenreute. Dort war bei Tiefbauarbeiten ein 20 000 Volt Erdkabel der Netze BW beschädigt worden.

Der Kurzschluss im Mittelspannungsnetz führte fast gleichzeitig zu einem Folgefehler in einem Erdkabelabschnitt im Bereich der Ortsnetzstation Sandbühl in Meßkirch, teilt die Netze BW mit. Nach Lokalisierung der Fehlerstellen konnten Monteure dinnerhalb von gut 20 Minuten die meisten Haushalte und Betriebe wieder ans Netz bringen. Einige wenige Anschlüsse in Meßkirch mussten bis 18 Uhr warten.