Meßkirch Kreisgalerie Ausstellung "Vom japanischen Holzschnitt zu Manga und Anime": Erfolgsfilm "Chihiros Reise ins Zauberland" läuft im Schloss

Im Begleitprogramm der in der Kreisgalerie Schloss Meßkirch noch bis Sonntag, 18. Juni, zu sehenden Ausstellung "Götter, Krieger und Dämonen: Vom japanischen Holzschnitt zu Manga und Anime" wird am kommenden Dienstag, 4. April, ab 19.30 Uhr der Zeichentrickfilm "Chihiros Reise ins Zauberland" gezeigt.

Die Animefilm des bekannten japanischen Regisseurs Hayao Miyazaki und des Studio Ghibli ist nach den Einspielergebnissen an den Kinokassen der bisher zweiterfolgreichste Film in Japan sowie der weltweit meistausgezeichnete Zeichentrickfilm, teilt das Landratsamt mit. Unter anderem erhielt er den Oscar für den besten animierten Spielfilm und den Goldenen Bär der Filmfestspiele Berlin. Vor Beginn der Aufführung im Unteren Turmzimmer des Schlosses wird Hannspeter Kunz, Experte für traditionelle japanische Kunst, in den Film einführen und die Hintergründe der japanischen Geister- und Glaubenswelt erläutern. Für den Film besteht keine Altersbeschränkung.