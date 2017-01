Meßkirch Kommunikation auch ohne Gehör

Erster Kurs zur Gebärdensprache startet im Landkreis.

Meßkirch (imi) Einzigartig im gesamten Landkreis Sigmaringen und darüber hinaus ist der Kurs zur Gebärdensprache, der im Rahmen des Bildungswerks Meßkirch unter der Leitung von Gerhard Heinzle aus Rulfingen startete. Unterschiedliche Motivationen führten die Interessenten im Haus der Musik zusammen, wo Bildungswerkleiter Waldemar Gorzawski die Teilnehmer begrüßte.

Die Anzahl der hörgeschädigten Menschen ist gar nicht so gering, wie die Vorstellungsrunde der Teilnehmer des Kurses zur Gebärdensprache erahnen lässt. Es sind die eigenen Kinder, Verwandte, Freunde oder Arbeitskollegen, die gar nicht oder nur minimal hören können und mit denen sie per Gebärde in Kommunikation treten wollen.

Kursleiter Gerhard Heinzle erzählte, dass er in seiner Kindheit durch eine Erkrankung von heute auf morgen sein Gehör verlor. Er berichtete, wie er das Artikulieren, das Fingeralphabet und die Gebärdensprache erlernte. Der erste Informationsabend bot bereits eine wunderbare Übung, da die Teilnehmer darauf achten mussten, langsam und deutlich zu sprechen und den Kopf so zu wenden, dass Heinzle das Gesprochene von den Lippen ablesen konnte. Das fällt zunächst einmal nicht wirklich leicht.

"Sie müssen einfach locker bleiben", ermunterte Heinzle schmunzelnd die Teilnehmer, als sie sich mit den ersten Gebärden versuchten. Nicht für jedes Wort gebe es eine Gebärde, erläuterte er. Darüber hinaus seien diese auch nicht in allen Regionen gleich. Amüsant war es, als er beschrieb, wie Namen kommuniziert würden. Oft spreche man den Namen und deute mit einer Geste etwas Typisches der Person an: seien dies die lockigen Haare oder ein Piercing an der Nase. Früher, als er noch Tormann gewesen sei, habe die Gebärde eines auffangenden Balles seinen Namen begleitet. Und wenn die Verständigung dann immer noch nicht klappe, gebe es ja noch das Fingeralphabet. Alle hatten bereits ihre Freude beim ersten Schnupperkurs und waren glücklich, dass sie nun in der Nähe die Möglichkeit haben, die Gebärdensprache zu erlernen. Da sich plötzlich so viele für den Kurs interessierten, musste er aufgeteilt werden. Der nächste Kurs wird im Herbst beginnen.