Meßkirch Klavierschüler überzeugen bei "Jugend musiziert"

Die Urkunden und Preise für die Plätze beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" werden am 19. Februar in Bad Saulgau übergeben, dabei wird auch musiziert.

Sechs Klavierschüler haben an dem 54. Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" für den Bodenseekreis und den Landkreis Sigmaringen in Friedrichshafen teilgenommen. Lehrerin Anna Walter teilt die Platzierungen am Klavier mit: In der jeweiligen Altersklasse erreichten Jana Sofia Zimmermann und Miriam Jung den ersten Platz, Frieda Schwarzenberger gewann den zweiten Platz. Außerdem kann sich Niklas Gabele über den ersten Platz freuen und Sofia Mazur über den zweiten Platz. Maxim Schmolls erster Platz bedeutet die Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Die Ergebnisse spiegeln laut Walter den Ehrgeiz und den Fleiß der Kinder wider, was während dem normalen Schulalltag nicht selbstverständlich sei. "Mit ihrer Leistung bewiesen sie, dass sie als Solisten am Klavier gut überzeugen können", schreibt sie. Am 19. Februar um 11.00 Uhr findet in Bad Saulgau im Lichthof „Altes Kloster“ das Preisträgerkonzert statt, an dem die Urkunden und Preise übergeben werden und einige Preisträger ein Stück vortragen.