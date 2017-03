Meßkirch Kirchenchor: Valeri Ivanov ist neuer Dirigent

Der Meßkircher Kirchenchor freut sich auf seinen neuen Dirigenten Valeri Ivanov.

Wer im Gottesdienst singt, betet doppelt. Gesang, Klang und Harmonie helfen, dass die Worte Gottes „die Herzen der Menschen vibrieren lassen“, sagte Papst Franziskus, das Oberhaupt der römischen Katholiken, am vergangenen Wochenende anlässlich eines liturgischen Kongresses. Der Papst forderte, das reiche und vielfältige Erbe zu erhalten und zu würdigen sowie gleichzeitig die liturgische Musik und den Gesang zu erneuern, ohne mit einer musikalischen Alltagssprache in die Banalität abzugleiten, heißt es in einer Mitteilung des Meßkircher Kirchenchors. Diesem Auftrag fühle sich auch der Kirchenchor der Meßkircher Pfarrgemeinde Sankt Martin verpflichtet, dessen Situation durch eine schwierige Dirigentensuche und Nachwuchsmangel gekennzeichnet sei. Probleme, die viele Chöre geistlicher und weltlicher Musik in der Region belasten und unlängst auf einem Sänger-Workshop des Bodensee-Hegau Chorverbandes im Meßkircher Schloss zur Sprache kamen. Hier hieß das Motto: "Wir nutzen die Krise als Chance."

In dieser Situation freut sich der Meßkircher Kirchenchor, mit Valeri Ivanov einen neuen Dirigenten gefunden zu haben. Der junge Dirigent leitet auch den Kirchenchor in Stetten a.k.M. Eberhard Hauff, Vorsitzender des Meßkircher Chores, sieht mit Valeri Ivanov eine große Chance, eine kirchenmusikalische Tradition fortzusetzen und gleichzeitig einen Neuanfang zu starten. Ein erstes Kennenlernen und Einsingen findet am kommenden Dienstag ab 19.30 Uhr im Herz-Jesu Heim statt. Neue Sänger, die Freude am Singen, am Gotteslob und Geselligkeit haben, sind über konfessionelle Grenzen hinweg herzlich willkommen.